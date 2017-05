Trabaja en el Plan Argentina Trabaja y fue detenido por robar en una escuela

Desde la comisaría Cuarta que en la mañana de este martes, autoridades de la escuela San Martín, ubicada en calle Díaz Velez 828 de esta capital, notificaron que un trabajador fue descubierto sustrayendo elementos de docentes.



El acusado cuenta con una importante cantidad de antecedentes por robos calificados, hurtos y abusos de armas. Con estas causas judiciales, además contaba con el Plan Argentina Trabaja.



El hombre de 25 años fue demorado y llevado hasta la dependencia acusado del delito de Hurto. Alumnos lo vieron salir del aula y a los pocos minutos se constató la faltante de los elementos de la maestra.



"No es la primera vez que se 'pierden' cosas de los alumnos y docentes y lo peor es que nadie controla a esta gente que tiene un beneficio social y lo utiliza para robar en la escuela", reseñó Griselda, la mamá de un alumno, que mencionó que en la escuela primaria se está levantando una salita para Jardín.



"Queremos que las autoridades escolares nos aclaren varios puntos, primero el detenido podría tener una probation, pero además, mi hija de nueve años, nos dijo que este hombre siempre iba al baño de las mujeres a hacer cosas raras", alertó.



La madre no descartó que se movilicen en las próximas horas porque el tema de los robos, no está aclarado, y menos "quién es ese tipo que entró con el paraguas de un beneficio social, y puede llegar a ser un violador potencial o depravado".



La mujer enojada notificó que desde la escuela no hubo una información adecuada. "Nada dijeron y eso que pedimos datos, por ello nos vamos a movilizar a pedir explicaciones", relató.



María es otra madre que envía su hijo al cuarto grado de la institución pública. "Me dijeron que este ladrón es del turno mañana, pero a la tarde hay otro beneficiario del Plan Argentina Trabaja que está siendo cuestionado, porque no hace casi nada y porque, llamativamente también se empezaron a perder celulares, billeteras y otros elementos de valor".



La mujer expresó: "Nuestros hijos pueden estar en peligro, y queremos que los directivos den la cara. Esto se debe aclarar hasta las últimas consecuencias".



Finalmente, se adelantó que el grupo de padres reclamará a las autoridades locales o provinciales para que sí o sí, se realice un control de los programas sociales. "Cualquiera hacen lo que quieren, no trabajan, cobran por no hacer nada y como si esto fuera poco, roban, no sabiendo a ciencia cierta a quién dejan ingresar a la escuela", resaltó Griselda.



Fuente: Uno.