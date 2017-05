Sargento ayudante de policía fue distinguido "por su actuación y honradez"

En relación con ello, hoy, la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, el Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos Mauro Urribarri, el Jefe de Policía de Provincia, Comisario General Gustavo Maslein, entre otras autoridades, reconocieron y distinguieron al suboficial.Recordemos que. En portugués, el piloto le había dicho a los lugareños, que "había cumplido con la entrega con la cual se había comprometido" y además, confirmó que la avioneta tenía problemas mecánicos.El sargento ayudante Horacio Iglesias, que desempeña funciones en el destacamento Elías Romero, en la zona rural del departamento Federal,El viajero le había ofrecido a Iglesias, abultadas sumas de dinero extranjero, pero el policía se negó a recibir la dádiva, comunicando a sus superiores la detención.

"Varios fajos de dólares"

"Me hizo caso, pero a los pocos minutos me dijo que él no quería quedar preso, que me iba a dar mucha plata.", le había dicho Iglesias.Iglesias, tras la aprehensión y en declaraciones periodísticas había subrayado el tema del intento de coima: "Muchas veces fuimos tentado en estos años para cometer cosas incorrectas, pero por el uniforme, por lo que juré al entrar a la Policía, por mi familia, mis hijas y por lo que me enseñaron mis padres, es que siempre digo que no. Se debe cumplir con el deber, honrar el trabajo y por sobre todo, porque puedo dormir tranquilo con mi conciencia", explicó.

El momento de la detención

"Iba pensando cómo hacer para detenerlo, y al acercarme le pregunto para dónde iba. El me habló con su clásico portugués y allí no dudé en saber que era él", había destacado a"Para que no sospechara le pregunté para dónde iba y el me comentó que quería llegar a la ruta 14, por lo que le aclaré que en pocos minutos regresaba. Me fui más adelante para pensar cómo hacer la aprehensión y la verdad es que resultó más sencilla de lo que pensé", añadió."Al regresar lo invité a subir y a los pocos instantes le dije que tenía que detenerlo por el tema de la avioneta. Le dije que se quedara tranquilo que no le iba a pasar nada y que debería ponerse a disposición de las autoridades. El se agachó y se agarró la cabeza, se puso a llorar".Elonce.com.