El 57% de las empresas recibió ataques informáticos en el último año

Según la encuesta anual de seguridad informática realizada por la consultora "EY", un 49% de las empresas no están capacitadas para identificar tráfico sospechoso en sus redes mientras que un 44% no tiene capacidad para rastrear quién tiene acceso a sus redes el 40% de identificar ataques ocultos y desconocidos



Por otra parte, el relevamiento arroja que un 87% de los directivos de las empresas no confían en el nivel de seguridad cibernética de sus empresas y más del 50% sostiene que la fuga o pérdida de información es una de las principales preocupaciones, junto con la recuperación ante un desastre, redes sociales, operaciones de seguridad (antivirus, encriptación), dispositivos móviles, internet de las cosas, cloud computing, entre otros.



"Los cyber atacantes modifican sus tácticas, aumentan su persistencia y expanden sus capacidades, provocando la evolución continua de las amenazas informáticas. Buscan nuevas y mejores formas de tomar ventaja de la rápida expansión de la digitalización y la híper conectividad. Las organizaciones no tienen más remedio que operar en este entorno cambiante", afirmó Cynthia Martínez, socia de IT Risk de EY Argentina.