Violento asalto en Paraná: Amenazaron a joven embarazada de siete meses

Una mujer denunció que el domingo pasado, alrededor de las 19.30, "mi hija volvía con su pareja que había jugado futsal, y dos malandras, la asaltaron con un arma de fuego", relató la vecina que se domicilia en la zona de barrio El Sol de Paraná."Ella está embarazada de siete meses y no estoy segura, pero creo que hasta la golpearon", remarcó la mujer y explicó que la zona está muy insegura por la cantidad de hechos delictivos que asolan a los vecinos. "Al día, son cinco o seis robos... anoche asaltaron a una mujer", añadió la mujer al dialogar con"Mi hija estudia, tengo que ir a buscarla a las 23 a la Escuela Normal. Y no es justo que uno tenga que dejar de trabajar para estas cosas, por la inseguridad que hay. Estoy no da para más", expresó en sus indignadas declaraciones y afirmó que "no puede ser que estemos así, que la Policía no haga nada", agregó."Yo mando a estudiar a mis hijos, no los mando a robar. Quiero que mis hijos sean buenas personas. A mi hija, gracias a Dios, además que el susto, no le pasó nada. Pero si hubiese pasado algo, ¿quién me devuelve a mi hija, a mi nieta, a mi yerno?; ¿qué espera la Policía para actuar?", se preguntó la mujer aEn referencia a la situación de reiterados robos que afronta el barrio, la mujer contó que habló con autoridades policiales para contarles lo que sucede. Al respecto, recordó que "cuando hablé con el Jefe de Policía, me dijeron que si instalaran una garita en la zona, el policía no se podría mover del lugar", señaló.Asimismo, la vecina de barrio El Sol indicó que desde la policía conocen lo que pasa en el barrio y se preguntó: "¿Qué esperan: quieren que nos empecemos a matar entre todos, con los del asentamiento que se agregaron al costado de la Escuela o los de atrás de la pileta?", replicó la mujer cuya hija embarazada fue asaltada a mano armada por delincuentes."Esto no da para más. Ya ni los remises quieren entrar", indicó la vecina de Barrio El Sol."Si la Policía está con las manos atadas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Tengo que dejar a mis hijos encerrados y que no estudien? Estamos cansados de esta situación", remarcó y describió que "esta gente que está agregada al lado de la escuela, se ha adueñado prácticamente del barrio. Se agarran a los tiros a cualquier hora", finalizó la mujer.