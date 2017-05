Policía detenido por herir al asaltante: Dieron detalles del procedimiento

Policiales Policía intervino ante un arrebato y terminó preso por balear al ladrón

Los detalles del caso

Cómo fue el operativo

La cuestión a determinar

Segundos para decidir

Un policía intervino ante un arrebato ocurrido en horas de la noche del lunes en la capital entrerriana, pero terminó preso porque el ladrón que perseguía terminó capturado pero con una herida leve en el brazo izquierdo.El fiscal que dispuso la medida es Juan Malvasio, quien tratará de dilucidar en las próximas horas los pormenores sobre cómo sucedieron los hechos.El Jefe de la policía Departamental de Paraná, comisario Marcos Antoniow, habló este mediodía sobre la aprehensión de dos ladrones en la que uno de ellos, sufrió una herida de arma de fuego y por la queAl detallar el operativo que finalizó con la detención de dos sujetos, el funcionario policial relató en declaraciones radiales que todo comenzó"La mujer se comunicó con el 911 y al irradiarse el robo, una motocicleta del Servicio, advierte la situación y divisa a los delincuentes, por lo que se inicia una persecución por calle Don Bosco, hasta la zona de Salcerini al final (Rondeau y Don Bosco), donde los sujetos abandonan la moto y se meten en el arroyo", contó Antoniow.Para proseguir con su relato, el Jefe Departamental explicó que "uno de los sujetos, sale del arroyo y aborda un remise, pero un vecino advierte la situación y avisa a la policía, por lo que esta persona es detenida a pocas cuadras del lugar, en Brown y Departamento Federal", dijo el comisario.Mientras tanto, el operativo continuaba en la zona del arroyo, donde se encontraba el otro sujeto estaba oculto. "", explicó Antoniow.Al ser consultado por los motivos que fundamentan la detención del policía, que concretó la captura del sujeto que cometió un asalto a mano armada, Antoniow explicó que "hemos sido respetuosos de la Fiscalía y hay un Código de Procedimiento que se debe respetar, y según señala el funcionario de la Motorizada del 911,, pero es una cuestión a determinar", resaltó el Jefe Departamental., para que a primera hora, luego de realizar las pericias, se analicen las mismas para elevarlas al Juez de Garantía. Se trata de un procedimiento habitual en la fuerza, no quiere decir que el funcionario esté preso o condenado", reiteró el Jefe Departamental en declaraciones radiales y resaltó que "el funcionario policial emprendió la persecución solo porque iba en motocicleta y demostró su profesionalismo y compromiso".", sostuvo Antoniow y remarcó que "aún no se encontró el arma tenía el asaltante, aunque se buscó y se rastrilló en la zona del arroyo", dijo.Asimismo, el Jefe de la policía Departamental de Paraná, resaltó que el "", señaló a Radio La Voz.Según relató el comisario, se están buscando testigos para establecer la manera en que se realizó la persecución y los acontecimientos. Al ser consultado por un supuesto episodio de defensa propia por parte del policía de la Motorizada del 911, Antoniow señaló que "de uno u otro", explicó.En el marco de la investigación, Antoniow dijo que se van a reunir los elementos para el fiscal, pero "en hechos como estos, muchas veces nosotros guardamos silencio o tenemos cautela, para no entorpecer las tareas investigativas", finalizó.