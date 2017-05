Pidieron la absolución de uno de los condenados por el crimen del profesor Vera

Este martes tuvo lugar en los Tribunales de Paraná una audiencia en la que los jueces que integran la Cámara de Casación Penal -Hugo Perotti, Marcela Badano y Marcela Davite- escucharon los planteos de las partes involucradas en la causa por el crimen del docente Claudio Vera, ante el recurso interpuesto por los abogados de Manuel Vázquez y Sebastián Fernández, condenados por el homicidio., señaló que no fue probada la participación de su defendido en el hecho y sostuvo que en el domicilio de Vera aparecieron dos perfiles genéticos y ninguno es de Fernández.Puso de relieve que Fernández habría tenido que llevar o dejar algo si hubiera estado en el lugar. Por lo tantoMientras tanto, el abogado Boris Cohen resaltó que no estuvo de acuerdo con la pena que recibió su cliente,, ya que si se concretaba un juicio abreviado habría recibido una condena de 13 años de prisión. Consideró que la pena fue excesiva. Por ello, requirió a los jueces que lo condenen a laPor su parte, la querellante, Rosario Romero, dijo que fue fundamental el testimonio del profesor Mezza que había sufrido un robo similar y fue quién los señaló a Vázquez y Fernández."Los abogados defensores de los condenados plantearon un debate sobre la sentencia. Discuten la prueba, es decir cómo el tribunal analizó la prueba de cargo para llegar a los 15 y 16 años de prisión. Nosotros defendimos la sentencia. Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal entendemos que el tribunal dictó un fallo muy coherente", dijo la letrada aPuso de relieve que "un identikit de Mezza cuando denuncia el hecho es prácticamente una fotografía de los imputados. Además, hay otros indicios y pruebas que señalan a los dos como presentes en el lugar del hecho"."Consideramos que hay muchas chances de que la sentencia sea confirmada. No obstante, hay que esperar hasta el 29 de mayo", en que el Tribunal dará a conocer el veredicto. "Entendemos que la sentencia es muy sólida", recalcó Romero.El fallo se conoció en junio del año pasado y correspondió a la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por Alejandro Grippo, Ricardo Bonazzola y Miguel Ángel Giorgio.Los magistrados consideraron el pedido de la fiscal Matilde Federik y sentenciaron a 15 y 16 años de prisión a los imputados por considerarlos coautores materiales y responsables del homicidio en ocasión de robo de Vera y del robo simple contra Marcelo Mezza, también docente. A la vez, se dispuso que ambos continuaran alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde por entonces cumplían prisión preventiva.Vera fue encontrado muerto el 20 de abril de 2014 en su casa de calle Urquiza en Paraná. La querella particular es ejercida por la abogada Rosario Romero. La muerte del docente generó gran pesar entre sus familiares, allegados, colegas y alumnos, que se movilizaron en reclamo de justicia.