Narcomenudeo: Toxicología se mostró a favor del anteproyecto de ley

El gobernador Gustavo Bordet anunció que enviará a la legislatura un anteproyecto de ley sobre narcomenudeo . El objeto del mismo es que la provincia adhiera a la modificación de la Ley Nacional 23.737, establecida por la Ley 26.052, mediante la cual el Estado provincial asumirá la competencia penal en los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes.Al respecto, el subjefe de la División de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, José Herrera, ante Elonce TV consideró que "es una idea muy abarcativa" y que "ya tuvo un principio en 2014 pero no prosperó".Según valoró el comisario, "todo conlleva a un mejoramiento". "Habilitar todos los ámbitos para combatir, no al narcotraficante grande, que se lo está combatiendo, sino al que está vendiendo a simple vista, al pequeño, al que vende diariamente, cosa que también nos ayudaría a combatir este flagelo", argumentó Herrera."Las fuerzas que combaten el narcotráfico necesitan cada vez de más herramientas, porque este delito maneja mucho dinero, mucho poder y tiene muchas posibilidades a las que es muy difícil combatir", reconoció el subdirector de Toxicología.Y en esa línea se refirió a las posibilidades que otorgaría a la fuerza, el nuevo proyecto de narcomenudeo. "Aumentar la infraestructura de la Justicia Federal, que si bien está cubierta, hay que asegurar, no tanto a los policías, sino a los testigos que se movilizan, seguir brindando las garantías a todas las personas que quedan involucradas", enumeró el comisario."Tenemos un Juzgado Federal en Paraná y otro en Concepción del Uruguay, y si nos ponemos en el lugar de la gente que combate el narcotráfico y que está lejos, necesitamos tener de agencias federales más cercanas para trabajar más", consideró el subdirector de Tóxico, al tiempo que argumentó: "Se mueven los testigos, civiles a los que es muy difícil conseguir y que son valiosos aportes en las causa contra el narcotráfico, y esa gente también se ve imposibilitada de concurrir a las citaciones"."El vecino sigue teniendo temor a denunciar porque se trata de declarar contra grandes sistemas organizados de delito", registró Herrera.Finalmente, el comisario se mostró esperanzado en que la iniciativa progrese en el ámbito legislativo.