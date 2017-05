Realizaron la reconstrucción del crimen de un joven asesinado por un policía

Pasadas las 07:30 Hs. de la mañana del domingo, muchos vecinos se sorprendieron al ver un importante despliegue de móviles y efectivos en la zona de San Luis y Quintana, de Concordia, allí se estaba desarrollando la reconstrucción de la muerte de Sebastián Briozzi, el joven de 20 años que el pasado 25 de septiembre recibió un disparo de manos de un efectivo policial.En lugar se efectuaron las pericias, desde Entre Ríos hasta 25 de Mayo, por calle Quintana. Los peritos de la Gendarmería Nacional, junto al fiscal Fabio Zabaleta, el abogado Rafel Briceño (representante de la familia Briozzi) y los abogados Carlos Medina y Oscar Bacigalupe, defensores del policía Antonio Acosta, procesado en el hecho, participaron de las pruebas y mediciones que se extendieron por más de horas, publicóCabe recordar que el sargento Acosta cumple la prisión preventiva con arresto domiciliario y esta medida le fue renovada por el juez de la causa por espacio 30 días más.Ayer, el policía estuvo presente, escoltado, y tuvo que relatar cómo y en qué circunstancias efectuó el disparo que dio en el cuello a Briozzi, cuando éste se encontraba en su vehículo, una camioneta Chery Tiggo que fue llevada al lugar del hecho.Sebastian Briozzi fue muerto por el sargento, Antonio Acosta, el 25 de septiembre pasado en una persecución policial. El joven iba acompañado por su hermano Pedro, mientras que Acosta era acompañado por un agente que quedó en libertad., Etc.Las pruebas comenzaron en el lugar en que la camioneta circulaba por calle Quintana y Entre Ríos, en dirección este-oeste; luego se ubicó el móvil policial de los efectivos Acosta y Monzón en la intersección de las calles San Luis y Quintana, lugar donde comenzaron a disparar.Allí, el sargento Acosta dio a entender que el disparo mortal se lo dio a Sebastián después de trastabillar y que impactó en la luneta trasera del lateral izquierdo.Monzón, citado en calidad de testigo, a su vez explicó en qué posición se encontraba, según el, mientras cargaba una escopeta Itaka.Más tarde, se continuó la trayectoria de la camioneta hasta el lugar donde se detuvo, en la esquina de Quintana y 25 de Mayo, de Concordia.Las pruebas y mediciones fueron supervisadas por todas las partes interesadas de la causa, los peritos efectuaron marcaciones y documentaron cada detalle de lo que contaban los protagonistas.El fiscal Fabio Zabaleta expresó aque lo más importante que se trató de determinar "fueron las distancias, direcciones y trayectorias de los disparos, trabajamos en objetivos fijos con la presencia de todas las partes. Las pruebas y sus respectivas conclusiones serán remitidas al juez".En tanto, Carlos Medina, desde la defensa del policía, indicó que "hubo amplias coincidencias en la declaración de Acosta, también coincide la posición en que se encontraba el auto y la posición que tenía Monzón en ese momento"."Nosotros seguimos insistiendo que lo que menos hubo fue dolo por haber querido tirar al interior de la camioneta y como venía circulando, vemos que el disparo fue oblicuo, si hubiese habido dolo e intención de matar y tirar lo hubiesen hecho de frente, nosotros esperamos más testimoniales y más pruebas a producir", remarcó.A su turno, Rafael Briceño, representante de la familia Briozzi y querellante particular destacó que "", refutó el abogado.Argumentó que hay que esperar los resultados y manifestó no creer a los policías su declaración de cómo se efectuaron los disparos, "Acosta no trastabilló como dice, él lo reprodujo bajando el brazo a la altura de la rodilla, si uno trastabilla con el mismo peso queda para abajo a la altura de la rodilla, es imposible disparar desde esa distancia en esa posición, nosotros no tenemos grandes dudas desde el punto de vista técnico, está claro que no hubo dos disparos en las cubiertas como dijeron, si vemos donde estaba la camioneta a 20 metros es difícil no impactarle, aunque sea uno de los tiros debe quedar forzosamente en el chasis, no hay huella en el asfalto ni en las fincas y muros linderos donde se buscó, eso desde ya desmiente la hipótesis defensiva", sostuvo.En todo momento,"Revivir todo me causa una enorme tristeza, recuerdo cuando me avisaron que habían asesinado a mi hijo, no lo podía creer, fue algo tan injusto, Acosta no tenía por qué acribillarlo así; aparentemente, como se está demostrando todo, no pudo haber tirado como dijo él, trastabillando, él tenía otro modo de pararlos, le hubiesen atravesado el patrullero, si hubiese habido una persecución como decía, no creo que mi hijo tuviera las intenciones de romper la camioneta", remarcó.Por último, destacó la objetividad de las pericias de la fuerza federal,, concluyó.