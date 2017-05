Imputaron por abuso a dos integrantes de los Testigos de Jehová

Sociedad Joven que denunció por abuso a Testigos de Jehová dio detalles de su calvario

El fiscal Facundo Javier Barbosa resolvió la apertura de una causa tras tomar intervención de la denuncia de Belén, de 21 años, y de su prima Jennifer, de 18, quienes denunciaron por abusos a dos integrantes de los Testigos de Jehová.La primera medida del fiscal Barbosa fue imputar a Vito Luciano Panza -con domicilio en San Luis-- el delito de abuso sexual simple agravado; y a Matías Vargas, de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Al igual que los abusos perpetrados por sacerdotes de la Iglesia Católica, en estas denuncias el agravamiento deriva del rol que cumplían dentro de la iglesia los dos miembros de los Testigos de Jehová.Luego de la imputación de esos delitos, Panza y Vargas serán citados a declaración indagatoria y deberán designar abogados.En el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en su ciudad, Santa Elena, se reunían todos: su madre, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, sus primos. Era un ambiente acogedor y de lectura obligada de la Biblia, y de salir a llevar el mensaje de Jehová contenido en la revista La Atalaya. Pero un día Belén empezó a sentirse incómoda en la iglesia. Dos miembros de los Testigos de Jehová -uno de ellos que llegó a ser siervo ministerial, pero que ya no- abusaron de ella cuando era una nena.A los 17, Belén dio un primer paso: se alejó para siempre de los Testigos de Jehová, aún a pesar de su madre, que no vio con buenos ojos esa decisión.Luego contó en su muro de Facebook, cómo había sido abusada por dos integrantes de Testigos de Jehová. Jennifer, su prima de 18, contó algo parecido.Belén escribió un relato descarnado sobre el abuso, y dio, con nombre y apellido, la identidad de los que serían sus abusadores. Uno vive en Santa Elena, es preventista de una cervecería; el otro, está radicado en San Luis."Hola gente de Santa Elena! Quiero comunicarles algo, ven a estos dos bien vestiditos con corbata y trajecito por favor se me exploto la vena no me voy a callar nada no van a quedar limpios basuras degenerados les voy a pegar el escracho de sus vidas, violines", decía la publicación y agregaba que a uno de los Testigos de Jehová "le encantaba manosear y abusar de niñas inocentes" y que al otro "le encantaba excitarse con una nena inocente".Vito Luciano Panza (28 años), vive en San Luis, aunque esporádicamente visita Santa Elena, y Matías Vargas (cerca de 40 años), vive en Santa Elena. "Me lo crucé en la calle, y me miró feo, pero no me dijo nada. Lo que sí pasa es que se crean perfiles nuevos en Facebook y empiezan a decirme cosas, pero nada más. Me han apoyado mucho a partir de la denuncia que hice", cuenta Belén.Vargas, que llegó a ser siervo ministerial, y que luego fue repudiado por los Testigos, dice Belén, ahora ha sido expulsado de la iglesia. Se lo dijo el consejo de ancianos de los Testigos.Los ancianos habían ido a su casa a escuchar lo que Belén tenía para decir. "Vinieron a mi casa amablemente, y me escucharon. Yo les dije que no inventaba nada, que todo era cierto, era lo que me había pasado. Pero les dije también que no tenían por qué creerme, porque yo no tengo más nada que ver con la iglesia. Yo ya no predico, yo no soy parte de ellos. Y les conté todo", dice Belén.