Alegatos en juicio por crimen de Gisela López: Fiscalía pedirá perpetua

"Vamos a reclamar la prisión perpetua, porque está acreditado objetivamente con pruebas irrefutables, testimonios y elementos importantes que se incorporaron en el juicio, que", adelantó el fiscal Santiago Alfieri sobre los alegatos que realizaran hoy.El fiscal de La Paz, se mostró confiado en lograr la condena con las pruebas recolectadas, y para ello es que aclaró que habrá una exposición muy amplia de los hechos por parte de él como de la fiscal coordinadora, Carolina Castagno."Quiero aclarar que en esa investigación por un grave hecho, consultamos a cerca de 250 personas quienes de distintas manera nos hacían saber que los acusados tenían que ver. Y de ellas es que reclamamos su declaración de las más importantes. Y para nosotros, por sus dichos que no fueron contradictorios, sino por el contrario, es que esto está debidamente acreditado", sentenció Alfieri.El funcionario judicial adelantó que ", sino que se registraron situaciones no fáciles para los testigos que les costó decir todo lo que sabían, pero que en definitiva, no cambiaba sus dichos iniciales y de esa manera mantuvieron la información que era de interés para nuestra parte"."Lo importante de todo esto, es que tenemos los elementos probatorios para reclamar la condena de los tres hombres por el femicidio de Gisela y el pedido de prisión efectiva para la imputada Rocío Altamirano por ser responsable del encubrimiento agravado".Por otra parte, informó quedos testigos: la madre de Rocío Altamirano (hay vecinos que aseguraron que ella admitió la culpabilidad de los acusados) y otra persona de Santa Elena.Por otra parte, se sabe quede Mario Andrés Saucedo, alias Negro, de 54 años, ladrillero, su hijo Elvio Andrés Saucedo, de 29 años, ladrillero; Matías Alejandro Vega, alias Matute, de 19 años, desocupado, y de Rocío Marlene Altamirano, de 19 años, desocupada,Roberto Alsina dijo a: "Personalmente creo que acá hay muchas irregularidades, y mucho tiene que ver la Policía de Santa Elena. Mi convencimiento es que es una testigo que ha sido influenciada en la labor investigativa por la Policía. Fue utilizada por la Policía para obtener información sobre el hecho, redirigida hacia mis clientes y, de esa forma, armar una posible acusación hacia ellos".Recordó que hubo una testigo "que reconoció que la Policía le había ofrecido una casa por su trabajo y sus declaraciones y estaba enojada porque no habían cumplido. Eso me lleva a mí al convencimiento absoluto de que esta testigo fue influenciada por la Policía a declarar en la forma que lo hizo".Los cuestionamientos hacia los investigadores son muchas : "La Policía necesitaba tener un autor del hecho para tener el caso resuelto y la verdad es que fue una investigación horrible porque pasaron por arriba del cuerpo de Gisela y durante 18 días no lo pudieron encontrar, siendo el lugar más lógico de todos donde podía estar, a metros de donde desapareció y de la casa".Sobre el testimonio de Vanesa Gauna, la testigo que amplió las acusaciones hacia otros vecinos, dijo: "Ella miente desde el principio hasta el final; no ha dicho una sola palabra que sea verdad"."Es claro que con esta mujer hay dos situaciones: o no sabe nada y es una mentirosa, o sabe algo y no lo está diciendo. Lo cierto es que tampoco logró en su testimonio involucrar a mis defendidos. Entiendo que es muy flaco el testigo y los elementos acusatorios para llegar a una condena".Finalmente el letrado adelantó que hoy, previo a los alegatos van a prestar declaración sus cuatro defendidos.