Seguirá con prisión preventiva el acusado de conducir a 240 km/h en una avenida

Alejandro Gastón Radetic, uno de los acusados de correr picadas a más de 200 kilómetros por hora por la 9 de Julio y otras avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, seguirá detenido ya que la Justicia le dictó la prisión preventiva, en respuesta al pedido de la fiscalía. Ayer, Radetic se había negado a declarar."Se le leyeron las pruebas en su contra y los cargos pero se negó a declarar, la investigación está en curso y ni remotamente estamos cerca de terminarla", había declarado el fiscal Gonzalo Viña.Según un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, "como resultado de la audiencia, el juez Pablo Casas, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva para Radetic. Esto es muy importante teniendo en cuenta que Radetic podría entorpecer la investigación, que continua y se enfoca también en el otro conductor".Radetic, de 36 años, fue apresado ayer a la madrugada luego de viralizarse hace una semana un video de casi 20 minutos subido a YouTube. Allí se ve a una camioneta Dodge Ram 1500 y un Porsche Cayenne andando a altísima velocidad. El está acusado de conducir este último vehículo de lujo.Viña contó además que el detenido no tiene antecedentes penales y que todas las fotos que el hombre subió a las redes sociales, son "reales, las certificó la Policía".Antes de que el acusado se negara a declarar, su abogado Rodolfo Baqué había afirmado que iba a pedir su excarcelación."Todos los días hay accidentes de tránsito y hay una cadena de consecuencias en los afectos, los amigos y los transeúntes. Vamos a ir a los Tribunales a ver los elementos que hay en contra de Radetic, pediremos la excarcelación y daremos las explicaciones que tengamos que dar respecto de lo que el juez quiera saber", aseguró el abogado.El juez Pablo Casas, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal y Contravencional N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, fue quien decidió dictar la prisión preventiva. Actualmente se encuentra alojado en la comisaría de la Policía de la Ciudad correspondiente a la Comuna 4.Está acusado por los delitos de conducción riesgosa en concurso real y por daño agravado (durante la picada derribó varias señales de tránsito), por lo que podría recibir una pena que va de los seis meses a los siete años de prisión e inhabilitación para conducir, precisó Viña.Radetic, empresario y cantante de reggaeton, fue apresado en su casa del barrio Cabos del Lago, de Nordelta, en el partido de Tigre, donde se le encontró una gran cantidad de armas largas, cortas y municiones, pero no se le secuestró nada porque todo el armamento contaba con la autorización de la Autoridad Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR), según la Fiscalía de la Ciudad."Estaba en condiciones de poseer esas armas porque la ANMAC lo había autorizado", precisó Viña. El operativo en su vivienda lo realizaron en conjunto la Policía de la Ciudad y la Bonaerense.El detenido es también piloto de drift, una categoría similar al Grand Prix pero que se caracteriza porque los participantes son calificados también por la forma en que derrapan sus autos.La picada que generó su detención comenzó en la Avenida 9 de Julio y recorrió varias calles y avenidas del microcentro porteño, y los barrios de Palermo, Villa Crespo y hasta la autopista Illia.Toda la secuencia fue filmada desde el Porsche y subida a un canal de YouTube, donde se observan maniobras imprudentes, como la circulación por los carriles exclusivos del Metrobus, la violación de una barrera del peaje, y el zigzagueo entre otros vehículos. En algunos tramos se ve cómo los vehículos superan los 240 kilómetros por hora.En el video, los conductores también se burlan de la Policía y se jactan de eludir los puestos de control.