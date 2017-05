Investigan extraño incendio en un depósito judicial de Santa Fe

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Varias decenas de autos y motos en desuso que estaban en el depósito judicial de barrio La Tablada (en el predio del ex frigorífico municipal) ardieron tras un gigantesco incendio que estalló en la tarde de ayer.



La primera señal del siniestro se tuvo a media tarde, cuando una enorme columna de humo negro se observó desde varios kilómetros a la redonda. Así las cosas, los llamados a los servicios de emergencias no se hicieron esperar.



Poco después, arribaron al lugar varias dotaciones de los Bomberos Zapadores y Voluntarios, junto a personal policial de nuestra ciudad y de Recreo.



Cuando llegó el personal de emergencias, el siniestro era de magnitud y el fuego ya había tomado gran cantidad de vehículos.



Por tal motivo los bomberos debieron trabajar de manera muy ardua durante horas, hasta que lograron controlar la acción de las llamas.



Pero no todo terminó allí. Cerca de la 1, los agentes debieron regresar al lugar debido a que el fuego se había reactivado.



Terminada la labor, quedó el camino abierto para que los peritos confirmen o desestimen si se trató de un hecho intencional. (El Litoral)