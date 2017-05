Sospechan que le pusieron pastillas al trago de joven que murió en boliche

Sociedad Exigieron Justicia por la joven que murió tras descompensarse en un boliche

Los familiares y amigos de María Pintos, la joven fallecida en el boliche Stadium de Concordia, decidieron concentrarse en la puerta del lugar y hacer una protesta. Exigen que algún representante del boliche se haga cargo de lo que sucedió y piden que se actúe respecto de las irregularidades que hay en el local.La madre de la joven expresó: "Ese día vine sola y ella con sus amigos pero nos cruzamos adentro. Estaba divirtiéndose como siempre. Sentimos dolor por lo que hicieron, nos preguntamos por qué hicieron eso, no entendemos por qué nadie ayudó a María" y agregó: "pasaron 20 minutos desde que pedimos la ambulancia hasta que nos llevó un remís, es muchísimo tiempo para lo que era mi hija, que era chiquita y flaquita".Al recordar el momento, Rita contó: "Todos pedíamos que llamen una ambulancia y un buen hombre que escuchó paró el remís, nos ayudo, la levantó y la llevo hasta el hospital Felipe Heras. En el Heras no pudieron atenderla porque la vieron complicada, no tienen el equipamiento necesario para atender ese tipo de casos. Cuando fue trasladada hacia el Masvernat iba con vida en la ambulancia". Y agregó: "mi hija no tenía ninguna enfermedad, ella no consumía drogas, solamente fumaba cigarrillos".Gabriela, tía de María expresó: "según tenemos entendido en la autopsia salió que ella había consumido alcohol con pastillas, al preparado le agregaron algo acá adentro" y comentó: "el médico forense me dijo que la nena tenía pastillas en el estómago, pero eso no consta en el informe en el que solamente pusieron que fue un paro cardiopulmonar y un edema".Ariel, el joven que intentó ayudar a María fuera del boliche recordó que "nosotros vimos que un tipo andaba siguiendo a María pero quién iba a pensar que pasaría algo, un chico le convidó con algo pero no sabemos quién es" y rememoró, sobre lo que pasó en el momento: "a mí me atacó un patovica porque no sabía qué hacer, lo insulté porque nadie me ayudaba, no les importa nada porque no era la vida de ellos".La madre de la joven comentó, para finalizar, que en el local se ven muchas irregularidades, "menores desde los 12, 13 ó 14 años entran acá aunque hay policías en la puerta, y mi nena entraba con el documento en el que decía que era menor de edad. Incluso mi hija ese dia no entró conmigo", dijo."Yo quiero que al menos hoy el boliche no abra, después si quieren que siga funcionando. Que investiguen porque a mí ahora me dicen que a mi hija le dieron un preparado acá adentro, la convidaron. Son muchas las irregularidades, deberían tener una ambulancia acá, no la tienen ni la llamaron de inmediato, ellos hicieron abandono de persona y tienen que hacerse responsables", sentenció.Darío Mautone, fiscal de la causa, dialogó con el programa Club de Amigos (Sábados de 8 a 10 en Radio Oíd Mortales 88.9) y dijo: "El edema pulmonar se produce por una descompensación cardiaca, según nos explicaron, puede se un exceso de latidos del corazón o una disminución. Y eso provoca un paro cardiorespiratorio. Determinamos esto en la autopsia pero no sabemos la causa porque tenemos que enviar las muestras a Paraná y desde allá nos dan la información de qué es lo que pudo causarlo".Al hablar acerca de la investigación, contó: "tomamos entrevistas, tuve la posibilidad tomar testimonios, hable con la mamá de una de las chicas que acompañaba a María de los Ángeles en esa noche y comentó que tomaron uno de esos baldes que sirven en la barra, que todos tomaron del mismo balde y en un momento la joven se sintió descompuesta y fueron al baño" y agregó: "como había mucha gente en el baño decide no entrar, se desmayó y la sacaronn afuera, trataron de reanimarla, la llevan al hospital Heras donde le hacen las primeras atenciones".El fiscal, también dijo que "hablé con la mamá y me contaba que como la ambulancia demoraba decidieron llevarla en remis, que inmediatamente la llevaron al hospital. El cuadro era complicado, la reanimaron, y desde ahí, por la complejidad del caso la trasladaron. Pero según vimos ya había llegado sin signos vitales al hospital Heras".Al hablar de las responsabilidades que pesan sobre este caso, sentenció: "no podemos determinar qué pasó, porque había un rumor de que alguien le había puesto algo en el boliche pero no lo sabemos, no podemos descartar nada, pudo haber sido la ingesta de algo como no. Por eso son importantes los análisis que fueron enviados a Paraná".Sobre el hecho de que un menor de edad tenga acceso al boliche, dijo: "la verdad es que estamos evaluando eso, entiendo que si fue con la madre no hay nadie mejor para cuidar a sus hijos, era menor pero está ese dato de que estaba con la madre. Es una cuestión a evaluar". (El Entre Ríos)