El atroz crimen de Micaela: Wagner se niega al careo con Pavón

La declaración que Sebastián Wagner brindó hace casi un mes ante el fiscal Ignacio Telenta tendría varias contradicciones y puntos débiles, que no quiere traslucir en un careo con su jefe, Néstor Pavón, a quien incriminó como el asesino de Micaela García.Wagner ya había adoptado la coartada de echarle la culpa a otro cuando zafó de una violación en la que culpó a su hermano gemelo. Esta vez espera lograr una condena menor al confesar la violación y deslindarse del homicidio al plantear que Pavón estranguló a la víctima con una soga. Este, por su parte, se declaró inocente, y relató con detalles lo que hizo desde la noche del viernes 31 de marzo hasta el martes siguiente que llegó la Policía a su negocio.Sin embargo, Wagner se negó a enfrentarse a Pavón. "No estaría de acuerdo con realizar un careo con el señor Pavón", informó el defensor oficial Carlos Sciutto tras la consulta que le realizaron al imputado preso en la cárcel de Federal.Esto deja más aún en duda la versión de Wagner, y era en parte lo que esperaba la defensa de Pavón, ya que creen que de haber estado seguro en sus dichos, el violador no hubiera tenido problemas en sostener su versión en un careo, publica Diario Uno.