Rozó con el auto a una mujer, volcó e intentó darse a la fuga

Aproximadamente a las 18 de este sábado se produjo un grave incidente en calle Libertad, entre 3 de Febrero y Alem de la localidad de Basavilbaso.Un automóvil Peugeot 205 GLD, dominio BCY-680, guiado por Hugo Eckerdt (39) que se desplazaba de Este a Oeste -según los vecinos- a gran velocidad, por motivos que se tratan de establecer, golpeó a la altura de la cintura, a una señora que estaba en la "vereda" Norte de la calle Liberdad y en su alocada marcha tumbó sobre el lateral izquierdo.Inmediatamente los vecinos salieron en auxilio de la mujer, no tardando en llegar los Bomberos que -mientras convocaron a la Policía y a personal de Salud Pública- asistieron a María Herman (64), la inmovilizaron en una camilla.Los uniformados retuvieron al conductor, para que fuese revisado en la Guardia del hospital y determinar si había consumido alguna sustancia prohibida o alcohol. Para ello se realizó la extracción de sangre y recolección de muestras de orina.Algunos vecinos señalaban que el automovilista estaba alcoholizado, y que ni bien pudo salir del auto pretendió marcharse, lo que finalmente no ocurrió porque llegaron los móviles policiales."Tenemos que colaborar entre todos para que este tipo de situaciones no se repitan. Es evidente que el auto se desplazaba a gran velocidad", declaró el Oficial Principal Morillo en diálogo con. Y requirió a los vecinos "cumplir con las reglas de tránsito, siempre y no solo cuando hay operativos".Las actuaciones quedaron en mano del fiscal Ana María Presas quien supo que el rodado circulaba sin seguro, y que a simple vista de los funcionarios policiales el conductor tenía aparente aliento etílico.