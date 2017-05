Amenazó a su ex mujer con un arma, pero ella alcanzó a llamar a la Policía

Un hombre se presentó el viernes, alrededor de las 23.50 en el domicilio de su ex pareja, en calle 2 de Abril de la ciudad de Concordia. Armado con un arma de fuego, amenazó a la mujer, las cual en medio de la tensa situación, la víctima alcanzó a comunicarse con la Policía



Los uniformados arribaron a la vivienda y constataron que el hombre tenía en la cintura una pistola Bersa calibre 45 milímetros, con 2 cargadores y 14 cartuchos.



De acuerdo con el parte policial, por orden de la fiscal Julia Rivoira, el agresivo sujeto fue detenido y alojado en la Alcaidía.



Asimismo, se dio cuenta de que el arma no tiene pedido de secuestro, pero el detenido no posee con carnet de legítimo usuario y tenencia.



El hombre quedó detenido por "portación y tenencia de arma de fuego de guerra y amenazas calificadas".