Sin detenidos por atroz homicidio, incautaron elementos de interés para la causa

"Primero lo mataron a golpes y después lo degollaron"

Policiales Revelan escabrosos detalles en el caso del hombre degollado

A tres días del crimen de Rodolfo Daniel Barrios, el hombre que fuera degollado luego de ser sometido a una violenta tortura, aún no hay detenidos por el hecho de sangre.Se recordará que las primeras hipótesis que ventilaron desde la jefatura Departamental de Policía de Concordia a cargo del comisario Marcelo Den Daw, apuntaron a una disputa de vieja data. Sin embargo, hasta el momento no han logrado apresar a los supuestos sopechosos.En el marco de las investigaciones y bajo las órdenes del Juez de Garantías Pablo Garrera Allende, personal policial de la División Investigaciones allanó esta tarde una vivienda ubicada al sur de la vía ferroviaria entre calles Rívoli y Nieves. Según se informó, tras notificar al propietario, un hombre de 33 años, se secuestraron tres celulares, prendas de vestir varias, un cuchillo, un revólver calibre .22 largo marca BAGUAL, y ocho cartuchos calibre .22 largo.Los familiares del fallecido pidieron justicia y relataron que al hombre lo torturaron golpeándolo salvajemente, le abrieron sus entrañas y finalmente lo degollaron. No conformes con esto tomaron fotografías del cadáver y las hicieron circular por whatsapp.A pesar de todos esos datos que circulan en torno a la investigación, la Policía y Fiscalía aún no han concretado las detenciones de los presuntos homicidas.