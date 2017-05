Muerte de joven en boliche: convocan a marcha "para exigir respuestas"

Soto adelantó que convocan a una marcha para la tarde de hoy y pidió que el boliche no abra sus puertas durante el fin de semana "por respeto a la joven fallecida"; a su vez denunció que al local nocturno "ingresan menores de edad sin ningún tipo de control".



"Mañana por la tarde (por hoy) a partir de las 16 nos concentramos en la plaza 25 de Mayo, está invitado todo el que quiera ir, vamos a marchar a Tribunales y la puerta de Stadium, lo que queremos es que este fin de semana el boliche no abra, que respeten un poco porque no falleció un animalito ni un perro, murió una chica llena de vida, con un futuro y con ganas de vivir, y así como murió mi hija le puede pasar a cualquier otra chica".



Soto denunció que al local nocturno ingresan menores de edad sin ningún tipo de control, "entran chicos menores y nadie controla nada, hacen la vista gorda y pasan, a nosotros nadie nos fue a ver, tuve que ir yo a entrevistarme con el fiscal para que me diga que todavía no hay novedades y que esperan resultados de los estudios practicados en la autopsia".



Los estudios fueron remitidos a la capital de la provincia para completar los exámenes forenses de sangre, tejidos y de lo que se encontró en el cuerpo de la menor, la tarea podría demandar hasta dos meses.



Por otra parte, adelantó que nombrará a un querellante particular para velar por el desarrollo del proceso judicial, "quiero dejar bien en claro que no estamos buscando plata con la muerte de mi hija porque la plata no me la va a devolver, estoy buscando justicia, por eso vamos a nombrar a un abogado para que se cumpla todo el proceso como corresponde y se garantice la justicia".



"Mi hija era sana y algo le dieron ahí dentro"



Soto denunció que a María de los Ángeles "le habrían puesto algo en la bebida que estaba tomando, eso lo va a determinar la autopsia y espero que las pruebas lleguen bien".

El Sol.