Una abuela fue salvajemente atacada por el perro de un vecino

Una mujer de avanzada edad resultó gravemente lesionada al ser atacada este jueves por un perro mestizo, mezcla de Pitbull con Boxer, tipo atigrado.



El lamentable suceso se produjo en horas de la mañana, en el domicilio de calle Ingeniero Henri 1486, en Concepción del Uruguay, donde comparten patio un hombre de unos 38 años, con una anciana de 92.



Fuentes señalaron que la abuela, identificada como María Soneira, habría sido atacada por la mascota del vecino que estaba suelta, la que le causó graves lesiones en el rostro y al parecer en la caída, fractura de cadera; la mujer debió ser asistida y trasladada al hospital Urquiza, donde permanecía internada en delicado estado de salud.



Lo lamentable del caso fue saber que un ataque similar había sucedido hace un mes atrás, pero no con tan graves consecuencias, pero al parecer no se habrían tomado los recaudos del caso con el animal en cuestión.



Tras lo sucedido, la Policía concurrió al lugar de trabajo del dueño del perro, pero el hombre no estaba enterado del lamentable suceso; fue notificado y trasladado a dependencia policial, quedando la causa de lesiones graves en manos de la Fiscalía en turno y las actuaciones en la Comisaría Segunda, publicó 03442.