Pidió eximición de prisión un excandidato a intendente acusado de abuso

Un ex candidato a intendente, de la localidad santiagueña de Ojo de Agua, acusado de manosear a una menor habría solicitado ser beneficiado con el recurso de eximición de prisión.

Así trascendió en esferas judiciales, 24 horas después de que la Fiscalía ordenara la aprehensión de Walter Reinaldo Vivas.

Concretamente, la denuncia indicaría que el hombre habría intentado manosear sus partes íntimas a una menor, trascendió. Resistencia La menor se habría resistido. Acto seguido, el acusado habría intentado persuadirla para que no denunciara lo que acababa de suceder.

No fue así y la víctima relató lo ocurrido a su familia y se interpuso la denuncia correspondiente.

Estallado el escándalo, la Fiscalía asistió a la menor con profesionales. Después, habría requerido la aprehensión de Vivas.

En forma simultánea, el miércoles la Justicia trasladó a la menor al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Análisis forense Sus integrantes habrían descartado un abuso sexual con acceso carnal o lesiones por violencia.

En forma paralela, un abogado presentó un pedido de eximición de prisión que automáticamente dejó sin efecto la orden de aprehensión hasta tanto el requerimiento sea resuelto por un juez de Garantías, mediante una audiencia. La misma sería hoy o mañana.

En ella, la defensa planteará la necesidad de que el proceso avance, pero con Vivas en libertad.

Enfrente, la Fiscalía argumentaría que justamente, su libertad puede entorpecer el rumbo de la incipiente investigación. Fuente: (El Liberal).-