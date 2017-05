Juicio por el crimen de Gisela López: Más involucrados y reconstruyeron el hecho

Vanesa Griselda Gauna fue nuevamente convocada a prestar declaración testimonial en la causa en la que se trata de dirimir la responsabilidad de Mario Andrés Saucedo, alias Negro, de 54 años, ladrillero, su hijo Elvio Andrés Saucedo, de 29 años, ladrillero; Matías Alejandro Vega, alias Matute, de 19 años, desocupado, en el crimen de Gisela López, de 19 años, y de Rocío Marlene Altamirano, de 19 años, desocupada, imputada por el encubrimiento.e involucró a más personas, incluso a quien era su ex pareja.Ante la nueva situación, el defensor Roberto Fabián Alsina pidió que se la convoque a que preste declaración nuevamente para aclarar los dichos, entendiendo que eso haría cambiar sustancialmente la situación de sus representados, puesto que dijo saber quién es el homicida, lo que le permitiría solicitar medidas en ese sentido para transitar otra hipótesis del caso.El fiscal Santiago Alfieri se opuso, argumentando que las declaraciones de Gauna no desvincularon a los imputados, en todo caso añadieron nuevos supuestos autores al aberrante crimen.

Policiales Una testigo vinculó a otros vecinos de Santa Elena en el crimen de Gisela López

El Tribunal, tras retirarse a deliberar,En los argumentos, los jueces entendieron que tras valorar la declaración brindada por Gauna "fuera del ámbito judicial" en la que "aporta otros nombres concretos como autores del hecho" era necesario volver a escucharla.El Tribunal opinó que Gauna "fue reticente, no dijo todo lo que sabía, no obstante estar declarando bajo juramento de decir verdad" y decidió convocarla "por la gravedad del hecho y las consecuencias punitivas es de valor recibirle nueva declaración testimonial".Ayer declararon tres testigos de la defensa. Telesfora Aidé Benítez, Carlos Aníbal Núñez y Eloy Juan Velázquez Videla.La primera negó escuchar una charla entre su marido, Pedro Muzzachiodi, y la mamá de Rocío Altamirano, en la que ésta le manifestaba su preocupación por la supuesta relación de su hija con el crimen. También dijo que su marido nunca tuvo esa conversación.Núñez declaró que en la casa de Saucedo no se hacían fiestas con música y mujeres, afirmó que el imputado no tiene ningún vicio, dijo que dormía en la casa de su pareja, en calle Martín García y que cuando tenía que salir más allá del radio de la ladrillería, lo hacía en bicicleta. Velázquez Videla sólo aportó que Vega trabajaba como ladrillero con él.Fiscalía solicitó que se evalúe imputar a Benítez por el supuesto delito de Falso testimonio. A los fiscales no les cerró que la mujer, evidentemente acomplejada por su condición de curandera y con pocos recursos lingüísticos, no haya hablado con su pareja de la declaración que el hombre brindó ante Alfieri.En ese sentido, los acusadores pidieron que el hombre sea convocado a declarar. La defensa se opuso porque entendió que los fiscales desistieron de ese testimonio en la etapa de los acuerdos probatorios porque no les era útil, pero como ahora sí, lo solicitaban.El Tribunal hizo lugar al pedido de los funcionarios y lo convocó para ayer a las 18 en el mismo lugar que a Gauna.. Así ratificó lo que había dicho a los medios de Comunicación, pero volvió a ser imprecisa en las fechas y los horarios. Muzachiodi también declaró y dijo que la madre de Altamirano le expresó que la hija, Rocío, estuvo con Matías Vega en el crimen de Gisela. (El Diario)