Joven baleado en asalto a carpintería contó la odisea que sufrió

Policiales Balearon a un hombre durante asalto a carpintería en Paraná

Mauro Alfredo Galliusi, de 26 años, trabaja y estudia. Este miércoles, junto a otros empleados y al dueño del local de venta de placas para muebles, ubicada en calle Blas Parera y Zuviría, de Paraná, sufrieron un violento asalto.Fueron dos los sujetos que cometieron el robo a mano armada. Antes de irse, le dispararon "desde unos cinco centímetros". Afortunadamente la bala sólo le causó una herida leve."Lo que vivimos fue fuerte. Todo el tiempo nos estuvo apuntando el tipo con el casco puesto. No se quería ir, quería plata, celulares, más y más nos pedía. Después que ya había disparado, vino el amigo y a los tirones, se lo llevó", indicó en, el joven."Fue por milímetros" que el hecho no resultó de gravedad en su salud, reconoció la víctima, mencionando que los policías que asistieron tras el hecho, le dijeron que "fue el cuello de la remera y la clavícula, que actuó de contención para que la bala no entre".No se resistieron, contó. ""."Quizá todavía no me cayó la ficha. Pero el delincuente estaba enceguecido, quería más y más", confió el joven.Por otro lado, el muchacho contó la "odisea" que sufrió para que "lo atiendan" luego de la lesión, tras el balazo del delincuente. "Salimos de la oficina. Como estaba herido, la vecina se ofreció a llevarme en el auto a la Clínica Modelo. Entré solo a la guardia, porque mi vecina estaba estacionando el auto; la gente me miraba atónita. No me quisieron atender porque me dijeron que era un tema judicial y debía ir al hospital San Martín", mencionó."Sin saber qué me había causado la bala, y aturdido por el disparo que sufrí de tan cerca, salía buscar a un policía. Al rato aparece un patrullero y luego una camioneta, y luego de debatir qué hacer, me cargaron y me llevaron al hospital", donde lo asistieron, relató además.

"Hicieron todo sincronizadamente"

El dueño de la carpintería, Jorge Finolli, mencionó aque la situación sufrida "fue horrible, uno nunca piensa que le va a pasar algo así, de la forma en que sucedió todo".En el momento del lamentable hecho estaban Finolli, sus hijos (un varón y una mujer) y Mauro.".Ante la consulta dereconoció que "no se notaban `falopeados`, caminaron perfecto, sincronizadamente hicieron todo; cinco minutos estuvieron adentro"."El caño de la pistola estuvo a cinco centímetros del cuerpo de Mauro y le disparó. No nos negamos a nada. ¿Hay que agradecer porque nos mataron? No entiendo", dijo con mucha impotencia le hombre. Elonce.com.