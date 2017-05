Aseguran que en lo que va del año hubo un secuestro cada 30 horas

En el primer cuatrimestre del año hubo 97 secuestros en todo el país, aunque casi el 90% se produjeron entre Capital y Gran Buenos Aires. Cada 30 horas, una víctima cayó en las manos de alguna banda dedicada a extorsionar para exigir su liberación. Los eligen al voleo, muchas veces tentados por los autos de alta gama en los que circulan, y los liberan después de sacarles el poco efectivo que logran reunir los familiares. En la mayoría de los casos, ese rescate incluyó alianzas, cadenitas de oro y hasta electrodomésticos o consolas de video, para compensar el bajo monto reunido. En abril, por primera vez desde que la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) difunde las estadísticas, la Ciudad de Buenos Aires lideró el ranking con nueve hechos en 30 días.



Si se compara con el mismo período de 2016 (hubo 85 casos), en los primeros cuatro meses del 2017 hubo un 14% por ciento más de secuestros. A pesar de las detenciones a integrantes de bandas de Fuerte Apache, La Matanza y Lomas de Zamora, la tendencia sigue en alza.



En la zona metropolitana se registraron 91 de los 97 episodios.Del resto, 3 fueron en el interior bonaerense (2 en Campana y 1 en Dolores), 2 en Córdoba y 1 en Rosario. En abril hubo 20 casos, 9 de ellos en la CABA. Ese número despertó el alerta en la Policía Federal y se realizaron "una serie de operativos preventivos", según explicaron los investigadores, en el denominado corredor de la General Paz. "Desde que los activaron, no volvimos a tener secuestros denunciados en esa zona. Es una prueba de que el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad es clave para desarticularlos", explicaron en la UFESE, conducida por el fiscal Santiago Marquevich, ante la consulta de Clarín.



Lucas Cueto Viñas, árbitro del Ascenso y del Futsal, fue secuestrado y retenido durante siete horas. Liberado sin pago de rescate. lucas cueto viñas secuestran a un árbitro de futbol y lo llevan 56 kilómetros en el baul de un auto inseguridad secuestros



Liniers, Devoto y Mataderos fueron los barrios elegidos en los últimos hechos para interceptar a las víctimas o para cobrar los rescates. Los cambios de jurisdicción y la avenida General Paz fueron la estrategia más elegida por las bandas para eludir a la Policía.



Las cifras difundidas por la UFESE (depende de la Procuración General de la Nación) se derivan al Ministerio de Seguridad de la Nación, al de la Provincia y a los jefes de las distintas fuerzas para elaborar estrategias preventivas.



Si bien en 2017 hubo sólo 12 secuestros más respecto del año pasado, la elaboración de estadísticas, los mapas del delito y las franjas horarias en las que actúan las bandas no han servido para que los casos disminuyan.



Según adelantaron, una de las estrategias que se analizan a futuro es el uso de drones, dirigidos por la Gendarmería, que persigan a los secuestradores después de cobrar el rescate, para poder llegar a detenerlos, pero sin poner en riesgo la vida de la persona cautiva.



Algo así sucedió el domingo, cuando se produjo el último secuestro contabilizado de abril: un joven de 21 años fue tomado cautivo por tres hombres que lo tuvieron casi cuatro horas dando vueltas maniatado y con los ojos vendados. Lo interceptaron en Tigre y lo liberaron en Pablo Nogués, donde el padre de la víctima tiró el dinero del rescate desde un camión. La Policía los siguió y, después de un tiroteo en Garín, lograron atrapar a uno de los captores.



Cayeron tras tomar cautivo a un joven y cobrar 55 mil pesos de rescateCayó una banda de secuestradores "Sub 23" en Fuerte Apache. Fuerte Apache banda de secuestradores Sub 23 en Fuerte Apache operativos contra banda de secuestradores inseguridad secuestros



Otro dato llamativo entre los hechos de abril fue la merma de casos en la zona sur del GBA. Lomas de Zamora, que en 2016 fue el partido del Conurbano con más secuestros, no tuvo ninguno. Vincularon esa baja a la detención de una banda de La Matanza que operaba allí.



En marzo ya se habían registrado en el país 27 secuestros, mientras que en febrero se denunciaron 24 y en enero, 26. Capital Federal y el departamento judicial de Morón (que incluye Hurlingham, Ituzaingó y Merlo) son los que más tuvieron en lo que va del año. Hubo 27 en cada una de esas jurisdicciones. Los sigue Lomas de Zamora (que agrupa a los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza y Lanús), con 18.



"La prioridad es preservar la vida de la víctima, pero también las pruebas, perseguir a los delincuentes y lograr las detenciones", concluyeron en la UFESE.