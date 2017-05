Policía juzgado por homicidio: "Quieren culpar a alguien de Gatillo Fácil"

Golpeado, apuñalado y baleado

"Juzgando a un inocente"

Al borde de la muerte

El 14 de febrero de 2014, aproximadamente a las 15.30, en calle Corrientes, entre Concordia y La Paz, de Hernandarias (departamento Paraná), Juan José Chocor, de 18 años, recibió un disparo de un arma calibre 9 milímetros que le impactó en la nuca.Falleció en el hospital San Martín el 31 de mayo como consecuencia de las lesiones que le causó el disparo. El acusado de efectuar el tiro es el oficial subinspector de la Policía de Entre Ríos, Eduardo Ramón Rivas, de 31 años.El funcionario policial que presta servicio pasivo en la Policía de Entre Ríos por tener problemas para movilizarse, producto de haber recibido un disparo en el fémur durante el violento hecho, comenzó a ser juzgado este martes en Paraná, por el supuesto delito de Homicidio agravado por haber sido cometido abusando de su función.Tras conocerse algunas testimoniales en el marco del juicio, familiares del oficial subinspector Eduardo Rivas, algunos familiares del policía acusado de Homicidio agravado dialogaron con Elonce TV y, se quejaron de la falta de pruebas contra el funcionario policial, criticaron en pedido de reclusión perpetua y pidieron que "se haga justicia", dijeron.Lorena Medina, hermana del policía acusado, contó que Eduardo Rivas, "llegó a hacer la carrera de policía con mucho sacrificio, trabajaba y estudiaba.", resaltó.Asimismo, Medina pidió que "la Justicia profundice la investigación e indague más en el caso y que se llegue a fondo", dijo y argumentó que Eduardo Rivas, "tuvo ocho operaciones y perdió la pierna a raíz del hecho", afirmó a Elonce TV.Lorena Medina explicó que "mi hermano tiene familia, quedó preso, quedó sin trabajo y sin sueldo. Se tuvo que escapar de la familia de los chorros" después de aquel episodio.Además, la familiar del policía juzgado en los Tribunales de Paraná, aclaró que del caso sabe lo que se ha publicado "en Elonce.com, pero nadie dice que a mi hermano lo habían golpeado, lo apuñalaron y después incendiaron el patrullero", recordó.Por otra parte, sostuvo que "quiero que se tome conciencia de que", dijo a Elonce TV y recordó que aquel 14 de febrero de 2014 en un asentamiento de Hernandarias, ""."Veo que hay una intención de culpar a alguien de Gatillo Fácil, pero él desde chico insistió con ser policía por la vocación que tenía. Espero que se haga justicia", resaltó la hermana del oficial subinspector de la Policía de Entre Ríos.En tanto, Estela Medina, tía del policía acusado contó que su sobrino, sindicado de asesinar por la espalda a un joven acusado de robo de motos en Hernandarias, "llegó en shock al hospital y tuvo paros cardíacos, pero no se sabe quién le disparó en la pierna", señaló a Elonce TV y pidió que "la justicia investigue lo que realmente pasó", dijo.Asimismo, puso en duda la situación en la que Rivas obedeció la orden de su superior para que aprendiera a Chocor. "Yo me pregunto ¿por qué lo mandaron solo a ese lugar?; ¿por qué no está su jefa, la oficial Aguiar, para declarar en el juicio?", cuestionó la mujer que vive en Buenos Aires.Finalmente, la mujer habló de la confianza que tiene en su sobrino sobre su desempeño y por su manera de conducirse en la vida.