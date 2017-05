Se cumplieron cuatro años de la desaparición un hombre de Caseros

Ramiro Omar Ríos, quien hoy tendría 35 años, fue visto por última vez el 1º de mayo de 2013 al salir de un bar rumbo a San Justo, en una camioneta Peugeot blanca propiedad de Ricardo Mario George, y según trascendió oportunamente, luego habría subido a un auto azul.



Uno de los puntos llamativos fue que tras esa madrugada, el conductor de la camioneta desapareció, ausentándose de los lugares que frecuentaba durante varios días, para finalmente entregarse en la comisaría de Villa Elisa, localidad donde fue hallado su vehículo abandonado en un taller.



Desde ese momento no volvió a tener contacto con su familia y fue intensamente buscado, tanto a través de rastrillajes en campos de la zona de Caseros y San Justo, como por intermedio de buzos tácticos en el río Gualeguaychú, ya que se sospechaba podría haber sido arrojado al curso de agua. También hubo operativos en Rosario.



Se realizaron allanamientos en zonas rurales y casas de ambas localidades del Departamento Uruguay, secuestraron varios elementos de interés que fueron enviados a peritaje con el propósito de descartar si había manchas de sangre y determinar -si fuera positivo- a quien pertenecería.



La causa sigue abierta y hay un solo imputado, el agricultor Ricardo Mario George, sobre el cual aún no se ha resuelto su situación.



Según consignó 03442, el resultado de los estudios a elementos pilosos y sangre que se estaban esperando, al parecer no dieron los resultados esperados.