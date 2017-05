Revelan escabrosos detalles en el caso del hombre degollado

Policiales Encontraron el cuerpo de un hombre degollado en Concordia

Durante la jornada de ayer la Policía realizó diferentes allanamientos en varios puntos de la ciudad de Concordia tratando de dar con los autores del brutal homicidio de Rodolfo Barrios. En uno de los procedimientos efectuado en el barrio Cabo Primero Sendrós, en calles Gualeguay y Güemes, secuestraron armas blancas.Las primeras hipótesis que ventilaron fuentes policiales apuntaron a una disputa de vieja data. Llamativamente,Los familiares del fallecido pidieron justicia y relataron que al hombreJulia Esther Barrios es una de las hermanas del hombre de 41 años, que fue encontrado asesinado en las inmediaciones de la vías del ferrocarril, dio detalles de cómo ocurrió la muerte de su hermano. Precisó que lo torturaron y después lo mataron y que su sangre derramada fue clave para saber que lo lastimaron en la casa de su pareja. "Primero lo mataron a golpes y después lo degollaron; esto fue en la casa que compartía con su mujer. Nos enteramos por las manchas de sangre que comenzaron en la casa y siguieron hasta la vía, donde fue encontrado el cuerpo".Luego manifestó que todos los familiares de su pareja estarían involucrados en la muerte de Barrios. "No sé qué motivos tenían; no lo querían y se ensañaron de una manera increíble. Él era mecánico, tenía cuatro hijos, dos con su actual pareja y después chicos más grandes". Luego de contar que iba a ser abuelo, relató que su sobrina no se lo pudo decir.. Ellos vivían en una casa de madera, lo mataron ahí y lo tiraron en las vías", describió en declaraciones a El Sol.Los familiares de Barrios señalaron que los supuestos asesinos que tomaron fotografías del cuerpo mutilado para después compartirlas por la aplicación de Whatsapp, ""Después de matarlo le sacaron fotos al cuerpo y empezaron a mandarlas a todos lados;, que las elimine por respeto a sus familiares y a su madre de 80 años. La gente es morbosa. Los Bonazola piden justicia por sus muertos y nosotros queremos justicia porque mataron a nuestro hermano".El informe de la autopsia reveló que