Con intenciones de robo, quisieron romper la vidriera de un local de computación

Este miércoles, alrededor de la 1:30 de la mañana, desconocidos rompieron la vidriera de un local comercial ubicado en calle 3 de Febrero 939, de la ciudad de Viale.



Si bien pretendían sustraer computadoras y elementos para la venta que se encontraban en interior del local, los delincuentes no lograron su cometido, ya que el vidrio es tipo blindex.

Según indica NuevaZona, dos jóvenes con guantes, una bolsa y una piedra intentan romper el vidrio blindex. El primer golpe agrietó el vidrio y el segundo piedrazo lo atravesó, dejando sólo el agujero del tamaño de la piedra. En ese momento, y al ver que no podían lograr su cometido, escaparon corriendo.



La Guardia Urbana había pasado 10 minutos antes y luego 15 minutos después del hecho, y fueron ellos quienes buscaron a los propietarios del local, informándoles el hecho y llamaron a la policía.

Posteriormente se revisó la grabación de las cámaras para ver lo acontecido, no pudiendo identificar a los maleantes.