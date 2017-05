Juicio por el crimen de Gisela: Dos testigos protagonizaron un intenso careo

La tercera jornada del juicio para determinar en qué circunstancias y quiénes fueron los autores del crimen de Gisela López, fue la primera en queTestigos refirieron que escucharon relatos en los que Mario Andrés Saucedo, de 54 años; su hijo Elvio Saucedo, de 29; Matías Vegade 19 años, eran mencionados como los autores del crimen. Incluso una testigo, en un relato con demasiados baches, lagunas y contradicciones, sostuvo que Rocío Altamirano, pareja de Vega, y éste le contaron como "pudieron", en modo condicional, matar a la chica.La primera en señalar a Vega fue. La testigo reconoció ser amiga de los cuatro imputados. En un relato difícil de seguir,, añadiendo que "se le fue la mano, porque no la quería matar".

En esta línea sostuvo, según le habría confiado Altamirano, que en el lugar del hecho estuvieron "Coyote, Carlitos, Rocío, Matías y Elbio". Respecto al último, primero dijo que no estaba, que estaba en la casa; y respecto de Saucedo padre, a quien no había nombrado, dijo que estaba porque era el dueño de casa. Ante la pregunta del Tribunal sobre si lo habían nombrado, respondió lo mismo, que debía estar porque era el dueño de casa.Así, sostuvo que Vega la tomó del cuello y le apretó, haciéndole doler. También dijo, a instancias del fiscal que le recordó, que usaron un cordón. Sobre este elemento dijo que era "celeste" y que era de la zapatilla de Altamirano, que no se quería deshacer del cordón.porque la primera dijo que la segunda le contó que escuchó una charla entre Vega y su madre, en la que la mujer le preguntaba a su hijo en qué se había metido, recibiendo como respuesta que él "sólo la había violado y le había introducido un palo en el culo" añadiendo que "a Saucedo (padre) se le había ido la mano".Parra negó haber mantenido una charla con su prima y más aún haber dicho lo que su prima habría afirmado minutos antes. En el careo, ambas jóvenes de mantuvieron en sus dichos, aunque Parra se mostró más segura, lo que incluso motivó que Figueredo le recriminara "lo decís con tanta seguridad pero no es así". En el careo, Parra le dijo a su prima "decí qué te dijo el fiscal" pero no recibió respuesta. Esto fue retomado por los fiscales, que le preguntaron a qué se refería.Parra explicó que cuando estaban en la sala de espera para declarar, escuchó que Figueredo le decía a otra testigo "vos tenés que decir lo que dice el fiscal".Consultado sobre qué era lo que dijo el fiscal, respondió "no sé, yo lo dije porque ella está mintiendo", publica El Diario.