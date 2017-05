Testigos dieron detalles de cómo policía mató a joven por la espalda

En el juicio que se le sigue a Eduardo Ramón Rivas, sub oficial de la Policía de Entre Ríos, por el crimen del joven Juan José Chocor, quien recibió un disparo que le ingresó por la espalda en la localidad de Hernandarias, María Almada, tía de la víctima, recordó que Diego Chocor "estaba en mi casa y llegó Juan José. Él (por Diego) salió a comprar al kiosco. El móvil policial lo paró y le pidió el DNI, él se lo da y el policía se lo tira al piso. Él (por Rivas) lo quiere meter por la fuerza al patrullero. Llega Juan José y se mete. Rivas empezó a pegarle mal. Diego se cayó. Rivas sacó el arma y le grita a Diego y le apunta a la cabeza y tira. Eso fue frente a mi casa. Rivas le apuntó al pecho a Diego, pero él disparó y se escondió" rememoró la mujer. También precisó que "".Almada recordó que escuchó. Rivas se cayó encima de Diego pero él se zafó y huyó, salió corriendo". La testigo deslindó cualquier responsabilidad de sus sobrinos en el disparo que recibió Rivas en la pierna. Así, manifestó que "nadie le disparó a Rivas porque nadie tenía un arma". En el mismo sentido señaló que "Sergio (Romero), otro policía, llegó y se acercó. Andaba también otro policía, un tal Velázquez y un tal Churrasco, y Aguiar que era la encargada. Sergio estaba sin remera. Los policías no estaban uniformados. Tapaban las armas con las remeras. Sergio estaba descalzo" precisó.Por su parte, Díaz, esposo de Almada, dijo que esa siesta estaba tomando mate en su casa cuando llega Diego.Ve que "se le acerca un patrullero y le pide el DNI. Diego se lo da y el policía se lo tira, se baja y le pone las manos atrás. En eso sale Pachi (Juan José) a ayudar a su hermano". Momentos después escuchó dos tiros y vio que. Luego vio que se "subió al patrullero, parecía que lo quería levantar para ayudarlo mientras agonizaba. En esas circunstancias llegó la madre de la víctima y comenzaron a salir los vecinos. Díaz recordó que cuando llegó al lugar del hecho Rivas le "apuntó con el arma al pecho y yo me asuste. Me dijo que no me acerque. Me volví a donde estaba el cuerpo".Díaz, como otros testigos que declararon en la etapa de la investigación, sostuvo que "Sergio Romero, el policía, llegó a los tiros" indicó. Por último declaró el padre de la víctima. Hugo Chocor comenzó diciendo que a Rivas lo vio "dos veces en mi vida" añadiendo que "el día del hecho llegué de trabajar, corto yuyos, me acosté a mirar la novela y me quedé dormido. Me despertaron los mellis, mis hijos, y salí. Cuando llegué al lugar le pregunté (a Rivas) ¿porque le hiciste eso a mi hijo?". El hombre. Chocor recordó que gritaba por la ambulancia, que demoró media hora en llegar.El hombre rememoró que su hijo "Juan José era pura risa y ya no está más". También dijo consternado: "42 días internado estuvo. No le fallé ningún día. Vine todos los días hasta que falleció en el hospital San Martín". Chocor agradeció que "los vecinos me ayudaban con plata para que pudiera viajar" y agregó, "a lo primero, no pensé que la herida fuera tan grave". El juicio continuará hoy con nuevas testimoniales, mientras que los alegatos se postergaron para el miércoles 10 a las 9.