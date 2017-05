Arrojó a su beba a un contenedor y no se presentó al juicio abreviado

En octubre de 2016, una beba recién nacida fue encontrada en un contenedor ubicado en la zona de calles Coronel Domínguez y Casiano Calderón. Un niño de cuatro años que estaba jugando la escuchó llorar y dio aviso a sus padres.



La madre de la pequeña, identificada como Fernanda Caviglioli, de 21 años, también tiene otra hija de corta edad que vive con su padre y otros familiares en el mismo barrio donde se produjo el lamentable episodio. La mujer había sido detenida y quedó a disposición de la justicia.



Según supo Elonce TV, este miércoles se iba a realizar una audiencia de juicio abreviado en Tribunales de Paraná. Fiscalía y defensa acordaron una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa. La joven, que debía estar presente, no apareció.



Desde las fuerzas policiales indicaron que como no cumple prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario ni tampoco en la Unidad Penal Nº6, no pueden ir a buscarla. Ella está libre y, ahora, lo que resta es que la Oficina de Gestión de Audiencias estipule una nueva fecha de juicio. Elonce.com