Localizaron al remisero que estaba siendo buscado en Paraná

En la tarde de este miércoles fue localizado el remisero Fabricio Arellano quién era buscado luego de que se reportara su desaparición desde el lunes a la noche.



Personal de la División Homicidios lo encontró caminando y un tanto confundido en la zona de la Toma Nueva, en Paraná, por lo que desde la Justicia se ordenó su traslado hacia los tribunales para reunirse con el fiscal Álvaro Píerola.



El fiscal había ordenado esta mañana un amplio rastrillaje en la zona de Fraternidad y Bazán y Bustos, lugar donde fue localizado el remís abandonado perteneciente a la empresa Alem.



Pese a las especulaciones y rumores, la Policía no tenía certeza de los motivos de la ausencia de Arellano, quién ahora deberá explicar por qué abandonó el auto y no dio señales de vida por casi dos días.



El Director de Investigaciones de la Policía, Comisario General Fabio Jurajuría, informó que tras ser encontrado, "fue conducido hacia el servicio médico, para luego prestar declaración ante el Fiscal Piérola".



Al parecer, "se había peleado con su esposa", indicó Jurajuría, quien también remarcó: "Quienes lo conocen lo califican como una persona rara. Estaba en situación de calle. Dormía en la terminal, comía en la Plaza del Bombero. El 1° a las 18 horas estuvo con una mujer, a quien le mencionó que había conseguido trabajo en un remis. Ese día 1° se pierde contacto con el auto, hasta el día 2 que aparece el auto, atrás del Seminario", explicó.



El conductor que era buscado "tiene un hermano que es policía, que trabaja con nosotros, y nos contó que lo había visto el domingo, como a las 18 horas, por calle Almafuerte, con un bolso. Lo más importante es que gracias a Dios lo encontramos bien, y está siendo examinado por el médico".



"Familiares mencionaron que no era la primera vez que hacía esto, que tomaba trabajo de Remisero y dejaba abandonado el auto", sentenció Jurajuría a Radio La Voz.