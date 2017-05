Una testigo vinculó a otros vecinos de Santa Elena en el crimen de Gisela López

Otros implicados

Apuntó contra la comisaría de Santa Elena

"Matías (Vega de 19 años) me había contado cómo la mataron pero nunca me dijo que había sido él, me dijo lo qué le habían hecho y las marcas que tenía en el cuerpo", declaró Vanesa Gauna, una testigo que brindó su testimonio en el marco de una nueva audiencia en el juicio por el crimen de Gisela López.Mario Andrés Saucedo, alias Negro, de 54 años, ladrillero, su hijo Elvio Andrés Saucedo, de 29 años, ladrillero; Matías Alejandro Vega, alias Matute, de 19 años, desocupado, son acusado por el crimen de Gisela López, la chica de 19 años que desapareció el 22 de abril de 2016, alrededor de las 22.30, cuando salió de la escuela y se dirigía a su casa; y Rocío Marlene Altamirano, de 19 años, desocupada, está imputada por encubrimiento para ayudar a aquellos tres.Durante su declaración, la mujer apuntó contra otros vecinos de Santa Elena que no están señalados en la causa, dijo que tuvo que mentir durante la declaración que brindó cuando comenzaron las investigaciones, y aseguró que fue amenazada para cambiar su testimonio."A mí se me confundieron las fechas porque yo les había prestado el minicomponente los últimos días de abril, pero me lo devolvieron los primeros días de mayo; y ahí fue donde me confundí, porque fueron los últimos días de abril", comentó la mujer a. Es que los datos que brindó ante los jueces y el fiscal no pudieron arrojar datos certeros, concretos, tal como lo exigió el abogado defensor.Gauna mantenía una estrecha relación con los acusados, pero según rememoró, hubo días en los que advirtió situaciones extrañas. "Yo iba a las casas de ellos, comía, pero últimamente a mí me habían amenazado. Se metieron en casa y estaban todos los días, a lo último no podía ni salir", recordó."Me pareció raro cuando una tía no me dejó entrar a la casa. Un día, de la casa de Mario, salía el tío de Elvio con la novia, y ese día no me dejaron entrar a la casa", agregó. La mujer aseguró no saber lo que pasaba porque según adujo "creía en ellos".Y en esa línea, apuntó a "otros implicados que no están siendo juzgados", entre éstos, "el papá de mis chicos". Mencionó también, a un hombre que sería familiar de uno de los acusados. "En los días que desapareció la piba, Carpincho, tío de Elvio, estuvo paseándose, sacando carne con la novia, una tal Alicia. Ellos me amenazaron, y otros vecinos que no están implicados", le dijo a"Una mañana, una pareja salió de la casa de Mario con cosas; otro vecino que a la noche buscaba remedios para la presión; otra vecina que estaba juntada con un chico que cuidaba una chacra por la que cruzaron el cuerpo, y ellos no vieron nada, siendo que el cuñado de Elvio estando borracho dijo otra cosa y que incluso había una filmación", apuntó la testigo."Que caigan todos porque las mismas personas que están implicadas son las mismas que me amenazaron de muerte hace dos semanas", advirtió, al tiempo que aclaró por qué no quería declarar: "Los otros que no están implicados viven al lado de mi casa y amenazan a mis hijos".Finalmente, Gauna señaló que "la policía también es responsable" por la muerte de Gisela López. "Cuando uno va a la comisaría te toman para la joda, si vas a hacer una denuncia, se te ríen en la cara", se quejó y señaló directamente a "un policía de apellido Riquelme", familiar de los acusados, el cual la habría amenazado.