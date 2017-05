Crece el enigma en torno a la profesora desaparecida en Córdoba

Varias hipótesis en danza, versiones contradictorias en juego, un enigma que no se resuelve y el paso de las horas que acrecienta la incertidumbre.Ese es el cuadro de situación sobre el paradero de María Alejandra Sánchez Pajón, una profesora de Artes Plásticas de 39 años que se encuentra desaparecida de su hogar, en barrio Alta Córdoba de la Capital, desde el domingo.La mujer les dijo a sus padres, con quienes vive, que se iba a comprar un paquete de cigarrillos. Y no volvió más al hogar. La tierra parece habérsela tragado.Soltera, sin pareja o novio conocido y sin hijos, Alejandra salió de casa llevándose su billetera con dinero, sus tarjetas de débito y de crédito, su documento, pero sin su smartphone ni su laptop, aparatos tecnológicos de los que no se despegaba casi nunca.. "Hija, volvé", clamó. "Te pido que vuelvas. No sabemos por qué te fuiste, pero te estamos esperando", le dijo la angustiada mujer a Canal 8.: por un lado, el trabajo investigativo de calle con recopilación de testimonios y pruebas por parte de detectives de la División Protección de las Personas; por otro lado, el análisis de su teléfono y de su laptop , a fin de obtener datos que orienten la pesquisa; y por último, un trabajo de rastreo por parte de cuerpos especiales, como la División Canes.Los policías trabajan con perros, a los que les dieron a oler prendas de la mujer, y que son utilizados en rastrillajes en zonas cercanas a Alta Córdoba.Todo el trabajo es coordinado por el fiscal de instrucción Raúl Garzón. "El caso es complejo y no se descarta ninguna hipótesis. La prioridad es encontrarla", expresó anoche el funcionario.Mientras crece la angustia en la familia de Alejandra y sus allegados, ayer se realizó una protesta callejera, frente a la explaza Vélez Sársfield, organizada por amigas."No sabemos qué pensar ya. Esto no había pasado nunca. Ella no era de irse así como así.. Fue a comprar cigarrillos y no volvió más", contó a La Voz, muy consternada, su hermana melliza Soledad Sánchez. "Ella no tiene demasiada vida social. No sé qué ha pasado", añadió.La mujer desapareció el domingo último al filo de las 19. Si bien en la jornada de ayer había trascendido que su desaparición fue el sábado, su única hermana precisó (y la Justicia lo confirmó anoche) que falta de su casa desde el domingo.Alejandra vive con sus padres, Eduardo y Nilda, en Argensola cerca de Lavalleja, en el corazón de barrio Alta Córdoba."Mi mamá me contó que ella salió a comprar unos cigarrillos y que se fue con lo puesto. Pero no volvió", indicó Soledad. Más tarde, la madre de ambas dijo que falta un bolso de la casa.Rodrigo, cuñado de la mujer desaparecida, expresó por su parte que creen que fue a un quiosco ubicado en las proximidades."Ella salía muy poco de la casa. Estaba sin trabajo, pero no estaba depresiva, ni bajoneada. Estaba "repegota" de su madre Nilda, porque la estaban por operar en estos días", contó Rodrigo.Fuentes con acceso a la causa señalaron que existen diversas contradicciones en la historia. En ese punto, no está claro si es por la desesperación o si hay otro motivo. Por caso, mientras algunos allegados a la mujer dijeron que no atravesaba un proceso depresivo, se conoció que personas muy cercanas a ella indicaron que sí lo estaba. Tampoco está confirmado si ella había entablado una relación con otra persona."No estaba con nadie. No tenía demasiada vida social. De hecho, ya no tenía Facebook", indicó, por su parte, su cuñado Rodrigo.El fiscal ordenó una amplia pesquisa. Además del análisis tecnológico del celular (se desconoce qué aportó), dispuso que se ahonde en la toma de testimonios entre allegados a la mujer. Además, indicó que se analicen cámaras de seguridad, que se interrogue a vecinos y a taxistas, y que se hagan averiguaciones en otros puntos clave de la Capital como el aeropuerto, la terminal de ómnibus, hospitales y comisarías.Cómo y dónde ayudar con la investigación. María Alejandra Sánchez mide 1,60 metros, es de contextura delgada, su cabello es castaño con reflejos rubios, su tez es blanca. Según la Justicia, cuando salió de su casa, vestía jeans azules, remera clara saco mangas largas negro y sandalias negras taco alto.