Piden inhabilitación de seis años para ginecólogos por muerte de paciente

Finalizó la etapa de debate y con los alegatos de clausura se escucharon los fundamentos del fiscal Sergio Rondoni Caffa para ratificar la imputación por homicidio culposo en grado de coautores a los médicos ginecólogos Nora Tettamanti y Eduardo Guidobono. Solicitó una pena de prisión condicional de un año y medio y una inhabilitación para ejercer la medicina de seis años.



En su alegato, que duró alrededor de una hora, Rondoni Caffa mencionó que durante el juicio quedó demostrado María Esther Martínez ingreso en perfectas condiciones a la primera operación y que tras la operación presentó una sintomatología que desencadenó en un shock hipovolémico en las primeras horas de la madrugada, y que había sido producto de una hemorragia.



Rondoni Caffa no tiene dudas que Martínez murió producto de un shock hipovolémico por una hemorragia que se constató al momento de la ecografía. "Al no haber sido controlada por los médicos tratantes en ningún momento, no comparecer a examinar su estado casi 24 horas después, anoticiarse por el llamado de familiares y cuando tomaron conocimiento uno de los médicos no concurrió sino que dio una indicación por teléfono, la Fiscalía entiende que se acreditó el incumplimiento del deber de cuidado", argumentó.



Lo que el Fiscal alegó es que la víctima debió ser atendida en las primeras horas de la mañana siguiente a la operación y no por la tarde como finalmente sucedió, "pero cuando la ve Tettamanti casi 24 horas después, junto con Guidobono, ese cuadro ya era irreversible". "Durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana presentó sintomatología, como sudoración, fiebre, piel fría, hipotensa, palidez, desmayos, todo indicaba que el cuadro era grave y los médicos nunca la vieron. Tettamanti no fue hasta que la llamaron por teléfono y eso para mí es incumplimiento de deberes", agregó.



Las defensas



El asesor legal de Nora Tettamanti, José Morrison, se despachó con un extenso alegato en el que calificó de "ineficiente e ineficaz" la acusación de la Fiscalía, porque justificó su teoría del caso "renegando de la obligación que tiene de ser objetivo (el Ministerio Público) porque debe arrimar al juicio lo que favorece y complica al acusado y no como hizo, que desde una visión subjetiva y parcial, solamente trajo pruebas que complicaban".



"No pudo probar que los acusados hayan perforado el colon, lo cual se hubiera resuelto fácilmente si hubiera aceptado tomarle declaración al médico cirujano que detectó la desfuncionalización del intestino", manifestó el letrado que solicitó la absolución de la médica ginecóloga.



Por su parte, el defensor de Guidobono, Raúl Jurado, aseguró que nunca se determinó fehacientemente cuál fue la causa de muerte y sostuvo que Martínez no murió a raíz de un shock hipovolémico, sino por un shock séptico causado por la perforación del colon por divertículos. "Esto produce una sepsis, que tiene los mismos resultados que un shock hipovolémico, originando una falla multiorgánica", explicó.



Además, indicó que Rondoni Caffa no pudo probar que desde el sanatorio no se llamó a los médicos, "incluso quedó probado por los hijos de la damnificada que ellos fueron los primeros en comunicarse. No hay constancia de que se haya llamado a los médicos desde el sanatorio", agregó.

Fuente: El Día