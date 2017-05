Un policía complicó a comisario juzgado en causa por narcotráfico

Un integrante de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos complicó al comisario inspector Mario Alberto Núñez, acusado de integrar una asociación ilícita para la venta de drogas en distintas localidades entrerrianas, aunque también hizo referencia a una interna dentro de la delegación.



El policía Edgardo José Martínez mencionó en varias ocasiones que Núñez utilizaba un Chevrolet Aveo blanco que había en la delegación, dijo haberlo visto a bordo de ese automóvil y también planteó sospechas sobre el desempeño de Núñez, a partir de que se frustrara una investigación en Paraná y porque "salía con el chofer y nunca traía resultados", según dijo en su declaración ante el Tribunal Oral Federal.

Lo cierto es que se trata del primer policía en ubicar a Núñez a bordo de un Chevrolet Aveo en lo que va del juicio. "Yo lo vi. Si dejaron constancia de eso en los libros de guardia, no lo sé", dijo en un momento de su declaración, ante la insistencia de las preguntas.



El dato es relevante porque el líder de la organización, Mario Roberto González, uno de jefe del narcotráfico en la provincia, aseguraba tener contacto y gozar de la protección de alguien a quien se refería como "el amigo Mario", "el amigo de Paraná" o "el del Aveo blanco", según surge de las escuchas telefónicas que se le hicieron a los integrantes de la banda.



Núñez negó esta circunstancia, aseguró que nunca manejó un Chevrolet Aveo de color blanco y presentó como prueba el sumario administrativo que le hizo la División Asuntos Internos de la Policía, tras su detención, donde consta que en la Dirección de Toxicología había dos Chevrolet Aveo de color blanco que eran utilizados por Fernando Alsina y José Lauman, director y subdirector de Toxicología y que él se conducía en vehículos de otras características.



En otro tramo de su declaración, Martínez dijo que el comisario Núñez "se iba de viáticos al interior y nunca traía resultados", aunque luego aclaró que la salida de vehículos debía quedar asentada en los partes diarios, pero no necesariamente debían constar los detalles cuando se trataba de tareas de inteligencia.



Luego dijo que Núñez "se hacía llevar por un chofer a su casa", aunque acosado por las preguntas y repreguntas terminó admitiendo que "eran comentarios" que corrían dentro de la Dirección de Toxicología.



Sin embargo, reconoció que tras la detención del jefe policial pudo atar cabos respecto de sospechas que tenía por la frustración de algún operativo.



Concretamente, se refirió a un procedimiento realizado en el año 2014 en la casa de Claudia Bernal, en el barrio Villa Mabel de Paraná. La Policía de Entre Ríos llevaba un año investigándola por sus negocios con el narcotráfico y todo se frustró porque un policía allegado a Núñez -a instancias de éste, según dijo Martínez- aportó el dato de que llegaría un camión cargado con marihuana. Eso apresuró el procedimiento, pero cuando llegaron los policías "la casa estaba limpia y la investigación se vino abajo en forma inmediata", apuntó Martínez. "Fue un fracaso después de una investigación tan grande", se lamentó el policía.



En ese operativo, se incautó una pequeña cantidad de cocaína que fue hallada en un árbol en la casa de un vecino de la mujer, que fue recientemente condenada por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, pero a instancias de una investigación realizada por la Policía Federal.



Según publica El Diario, a lo largo de la extensa declaración, el policía Martínez también abonó la tesis de la "interna" policial, a la que ya había aludido el propio Núñez en su indagatoria. "Había una interna por entre Núñez y Lauman", dijo Martínez. "Desconozco los motivos; supongo que sería porque cada uno tenía formas distintas de trabajar", intentó minimizarlo después.



En la identificación de los grupos en pugna, el jefe de la Dirección de Toxicología, Alsina, y Núñez eran un bloque; y del otro lado estaba Lauman. "Esa interna nos afectaba a todos", terminó admitiendo Martínez y lo graficó en que hubo oficiales que se vieron privados de recibir un ascenso.



De todas maneras, el policía intentó escapar de esa situación y señaló que "a Núñez no le gustaba trabajar con los oficiales, entonces los mandó a todos a la División Inteligencia y se quedó con los suboficiales".

El punto está lejos de haberse cerrado. Para semana próxima está prevista la declaración de Lauman, quien seguramente aportará nuevos elementos.



En la audiencia de ayer declararon también los policías y testigos civiles que participaron del allanamiento en la casa de Javier Alejandro Caire, uno de los jefes de la asociación ilícita.



En el organigrama de la banda, Caire y el Gordo González fungían como organizadores, es decir, quienes detentaban el liderazgo operativo, aportaban la infraestructura, medios económicos, logística (respecto del comercio, traslado y distribución de la droga) y asignaban funciones al resto de la organización.



Eran socios en partes iguales en la venta de drogas al menudeo; compraban la cocaína a un proveedor de nacionalidad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires a quien le pagaban en dólares; la enviaban mayormente en encomiendas hasta distintas localidades entrerrianas y luego sus subalternos la distribuían entre quienes comercializaban al menudeo. Se distribuían geográficamente el territorio: González manejaba el negocio en Concordia y Caire lo hacía en Colón y Concepción del Uruguay.



Caire fue detenido en puesto caminero. Unas horas después la Policía irrumpió en su casa, en las afueras de Concepción del Uruguay, donde se encontraba su pareja y la hija de ambos. La cabaña "no tenía lujos extravagantes", aunque les llamó la atención a los policías que hubiera "una camioneta, uno o dos automóviles y una lancha".



El policía Martín Colman, que participó de ese allanamiento, destacó que en la vivienda tipo cabaña, se encontró "una gran cantidad de dinero escondido en una campana extractora de la cocina". También había un documento de identidad a nombre de Pablo Alejandro Almada pero con una foto de Caire, y una fotocopia del documento verdadero. "Cuando vimos eso, pensamos que algo estaba mal: o la fotocopia estaba mal o el DNI era falso; y la señora (Nadia Soledad Maidana) explicó que la persona de la foto era su marido, Javier Caire", señaló el policía.