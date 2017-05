"Esto es un infierno", aseguró la damnificada por las balaceras en Barrio Pirola

Tras conocerse el video en el que se registran las balaceras en Barrio Pirola, la damnificada por los enfrentamientos, reveló apor qué su vivienda es blanco de los tiroteos, desde hace un año. La mujer asegura que ya realizó las denuncias pertinentes para que la policía intervenga pero según adujo, "no se ha hecho nada"., no podemos estar tranquilos, no podemos ni comer ni dormir, tampoco puede venir nadie porque están a los tiros., lamentó la vecina.Es que según comentó la mujer, que prefirió no mostrar su rostro por miedo a nuevas represalias, las balaceras tienen que ver con problemas familiares entre uno de sus hijos y su ex esposa., apuntó la damnificada. "Ella (por su ex nuera) inventó un montón de causas pero no pudo porque los vecinos salieron de testigos y dijeron cómo es mi hijo, porque él con 36 años jamás tuvo una entrada en la policía", subrayó."Es una inventadora de causas y lo quiso ensuciar", aseguró la mujer.En la oportunidad, la dueña de casa mostró las denuncias que realizó en comisaría sexta y en Fiscalía a través de las que peticionó restricciones judiciales, pero según se quejó:"Ellos pasan por el frente y nos tiran cascotes, nos amenazan con armas de fuego a mi amenazaron diciéndome: `Vieja, ya te va a caer a vos también´.", recalcó la mujer.que hay denuncias pero faltan "elementos o testigos" para poder proceder. "Las veces que va la policía, no se encuentran vestigios que puedan fundamentar o sostener la situación".A lo que la vecina le recriminó: "Los vecinos están cansados y tienen miedo", con lo cual pretendió explicar por qué no hay testimonios que puedan ampliar las investigaciones."Yo tengo dos menores, y. Tengo miedo por todos nosotros, porque no podemos seguir tranquilos con esa gente.", exigió. Es que según consta en las exposiciones policiales, los vecinos ya habían juntado firmas para desalojarlos del barrio.