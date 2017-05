Juicio por el crimen de Gisela: Para la defensa hay "falencias" en la acusación

Elvio Andrés Saucedo (29), Matías Alejandro "Matute" Vega (19), y Rocío Marlene Altamirano (19) vuelven a estar en el banquillo de los acusados en el segundo día del juicio por el crimen de Gisela López, la chica de 19 años que estuvo desaparecida 18 días y fue hallada sin vida en un descampado a quinientos metros de su casa, en Santa Elena.Según supo, Mario Andrés "Negro" Saucedo (54) no está presente en la audiencia a causa de una descompensación. Y es muy probable que no asista al resto del juicio, cuestión que le está permitida.Minutos antes del juicio, el abogado defensor Roberto Alsina, amplió detalles sobre su estrategia y apuntó a "falencias" en la investigación llevada adelante por el fiscal Santiago Alfieri."A criterio de esta defensa, ninguno de los testigos aportó datos que sean relevantes y concluyentes, todos declararon sobre una persona que vieron que estaba detrás de Gisela pero no la han podido identificar de una manera cierta", aseguró el letrado. "Mi impresión es que a lo largo de este debate no se podrá demostrar que mis clientes son los autores de este hecho, y no se podrá hacer porque ellos no son los que los cometieron, y son los principales interesados en que este hecho se resuelva", agregó."Hay un testigo que habla de una sola persona, que es uno solo de los imputados, no todos", reconoció.En la oportunidad, Alsina manifestó que fue "algo horrible lo que pasó con esta chica, y necesariamente se debe descubrir la verdad porque será la única forma en la que mis defendidos podrán quedar alejados de este hecho".Para el defensor, "es llamativo que haya cuatro personas acusadas de haber cometido el mismo hecho, al mismo momento y en el mismo lugar". Es que los Saucedo y Vega serán juzgados por los delitos de Privación Ilegítima de la libertad calificada por la participación de tres o más personas, y Homicidio calificado por alevosía y en procura de impunidad por otro delito y por ser la víctima una mujer, los victimarios hombres y mediando violencia de género, en concurso real; mientras que a Altamirano se la juzgarán por los delitos de Encubrimiento calificado por la gravedad del delito, en concurso ideal con el de Falso testimonio."Hubo falencias investigativas, falta seguir investigando, y encontrar al autor de este hecho porque no son mis defendidos", insistió el abogado.Se recordará que en el marco del juicio, ya declararon 10 testigos, entre ellos la madre de Gisela, Gabriela Monzón; los hermanos de la joven, Gabriel y Adriana López; al menor que encontró el cuerpo en el sitio conocido como "El Bajo" y a policías que intervinieron en la búsqueda, como el entonces Jefe de Homicidios comisario Ángel Ricle.En tanto, el jueves 4 de mayo a partir de las 9 declararán otros seis testigos, y a las 20, se llevará la reconstrucción del hecho dispuesta en la zona conocida como "El Bajo", ubicada en Avenida Presidente Perón de la ciudad de Santa Elena.Los integrantes del tribunal son los doctores Ricardo Bonazzola, Cristina Van Dembroucke y José María Chémez.Gisela López fue vista con vida por última vez, el viernes 22 de abril de 2016, alrededor de las 20:30, en la escuela secundaria de Jóvenes y Adultos a la que concurría. Su cuerpo sin vida fue hallado recién y pese a los intensos rastrillajes y amplios operativos policiales, en la tarde del martes 10 de mayo de 2016, por un joven que recorría a caballo la zona denominada El Bajo, a unos 300 metros de la vivienda donde residía López.