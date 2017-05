La detención del hijastro de Wagner "no modifica la participación de los demás"

Néstor Pavón habló desde la cárcel y contó su versión sobre lo que pasó en el caso que investiga el brutal crimen de Micaela García, ocurrido en Gualeguay. "Mucha gente me conoce, sabe que soy incapaz de hacer una atrocidad de esas y toda la vida laburé", aseveró. Asimismo, dio detalles de lo que fueron sus pasos horas previas a la violación y asesinato de la joven, al tiempo que dio sus argumento en torno a su accionar posterior En tanto, su defensor adelantó que tras la detención de Gabriel Ignacio Otero, el hijastro del principal sospechoso, Sebastián Wagner, esta semana hará pedidos para que Pavón recupere la libertad. Y aprovechó para quejarse del procurador general de la provincia, Jorge García: "A las 48 horas dijo en todos lados que el caso ya estaba resuelto".Ante ello, el abogado querellante Jorge Impini, indicó que la detención del hijastro de Wagner "fue por la propia investigación" que se lleva a cabo desde el primer momento, y no "por datos de Pavón, que en concreto, no aportó nada a la causa"."Lo investigamos desde el primer momento. Ahora, su detención no modifica en nada la participación de los demás. Resta saber quiénes fueron los que participaron con Wagner en el hecho", apuntó el abogado.El profesional insistió: "El aporte que hizo Pavón en la causa es cero. Lo que se venía investigando es a partir de las tareas realizadas auto. Pavón lo único que hizo fue distraer. Por lo tanto, no sé con qué fundamento van a solicitar el fin de la prisión preventiva. No es cierto que a Otero se llegue por Pavón", agregó Impini a Radio La Voz.