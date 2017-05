Reiterados tiroteos en barrio Pirola: los autores están identificados

Este lunes se conoció un video que muestra los continuos tiroteos que se registran en el barrio Pirola de la ciudad de Paraná.El mismo fue grabado y enviado por un vecino a, dando cuenta que "todos los días se vive así y los que trabajamos no podemos dormir tranquilos".En declaraciones al programade, el comisario señaló que "por la tarde noche del lunes hubo una intervención policial por el llamado de una mujer al 911 y a la Comisaría Sexta", y entendió que los enfrentamientos con intercambio de disparos de arma de fuego, son "problemas de conflicto de vieja data entre familias del lugar"."Solo se tienen la denuncia de un mujer que ha realizado varios llamados sobre supuestas agresiones de un grupo de jóvenes, los cuales están identificados en las denuncias", mencionó Antoniow y agregó que "una de las personas involucradas en este hecho, que ha sido queja de varios vecinos, ya tendría una condena inminente a cumplir en función de causas que tiene acumuladas".Por otra parte, el Jefe de Policía instó a los ciudadanos a que presenten pruebas o datos en la Departamental o la Fiscalía. "Les pedimos a la gente que cuando tengan videos se comprometa, que aporten datos para poder proceder policialmente y de parte del fiscal. En este caso, hay denuncia, pero cuando se pregunta a los vecinos nadie vio nada, por eso les pedimos que se acerquen y hablen con nosotros para poder proceder".Según explicó Antoniow, "al no haber elementos, testigos o aportes es difícil poder proceder y tomar medidas paliativas, como ser la exclusión de las personas del barrio".Tras ello, indicó que si bien las denuncias "vienen de hace tiempo; las veces que va la policía, no se encuentran vestigios que puedan fundamentar o sostener la situación".Finalmente, sobre el video registrado por un vecino del barrio Pirola agregó: "Sería lindo que aporten estos videos a la policía".