Filman balacera entre bandas: "Los que trabajamos no podemos dormir tranquilos"

Video: Vecinos registran reiterados tiroteos en barrio Pirola de Paraná

Hay barrios en la ciudad de Paraná en los cuales las balaceras se han tornado algo habitual. Una situación lamentable por cierto, ya que en la gran mayoría de los casos se ven afectadas personas que nada tienen que ver con los grupos antagónicos que se enfrentan.



Un lector de Elonce registró un video de un enfrentamiento entre bandas que se produjo en barrio Pirola de la capital entrerriana en horas de la madrugada del lunes.



"En calle Perette, esquina Rossi, se tiran siempre La banda de la choche con La banda del cabezón, dijo el vecino que pidió expresamente mantener su identidad en reserva por el fuerte temor a sufrir represalias.



"Todos los días se vive así y los que trabajamos no podemos dormir tranquilos, porque vivimos con miedo", indicó a este medio. Y continuó: "Esto no es nada a comparación de lo que es todos los días. Ahí filmamos una parte nada más".



"No se puede vivir así", lamentó. Asimismo, que "la Policía no hace nada, los deja que hagan lo que quieran. Esa gente vive robando. No sé qué va a pasar si no se le pone freno", advirtió. "Hablo por todos los vecinos, acá se vive con miedo", cerró.