Policía al mando de su auto despistó al llegar a la curva de un camino vecinal

Por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, un efectivo policial al mando de un automóvil Chevrolet Classic perdió el control del rodado en una de las curvas del camino pavimentado a Puerto Yeruá, al sur de Calabacilla, cerca de las 6 de la mañana de este lunes.



De acuerdo al parte policial, el vehículo terminó con importantes destrozos en toda su carrocería y si bien el conductor resultó ileso, no tuvieron la misma suerte dos jóvenes de 21 y 23 años que lo acompañaban, quienes debieron ser asistidas y trasladas al hospital Masvernat, donde se constató que solo tenían lesiones leves.



Las causas del accidente no están hasta el momento establecidas. Las actuaciones del accidente quedaron a cargo de la fiscal en turno, Dra. Julia Rivoira, quien dispuso que al policía que conducía el auto se le hiciera extracción de sangre, para verificar que no estuviera alcoholizado. (Diario Río Uruguay)