Próvolo: ya hay pistas de la monja prófuga

Foto: La monja Martínez, que declaró.

Un nuevo actor apareció en el aberrante caso de los abusos sexuales en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján): la monja Asunción Martínez. Se trata de una ex compañera de la prófuga japonesa Kosaka Kumiko, quien se presentó ayer a declarar ante el fiscal que investiga al menos 26 abusos sexuales y casos de corrupción de menores hipoacúsicos y sordomudos.



La religiosa fue propuesta como testigo por el abogado de Kumiko, Carlos Varela Álvarez, y declaró durante casi 9 horas con la intención de limpiar la imagen de su colega para quitarla del centro de las denuncias, puesto que las propias víctimas la acusan de ser quien "medía" a las posibles víctimas según su reacción para luego dejarlas a merced de los 5 imputados. Incluso, la señalan también como autora de algunos ataques y aberraciones.



Martínez -paraguaya de nacimiento- trabajó en el Próvolo entre 2004 y 2009, y allí compartió funciones con quien hoy se encuentra prófuga de la Justicia. Durante su declaración, la mujer destacó que nunca vio nada extraño, aunque sí informó haber visto alguna vez en el establecimiento a algunos padres de los chicos que allí asistían quejándose. "Definió a Kumiko como una persona de carácter fuerte, pero nada más", destacó una fuente judicial.

Un momento por demás tenso se vivió cuando la religiosa manifestó haberse comunicado telefónicamente con Kumiko "a principios de abril", más teniendo en cuenta que está prófuga desde el 31 de marzo. Ante el pedido de la parte acusatoria para que brindara el número telefónico de la sospechosa y tras una serie de idas y vueltas -primero Martínez dijo que no tenía con ella su móvil y luego se le solicitó que llamara a quien pudiera aportarlo para conseguir el número en cuestión- y ante la presentación de la jueza de garantías Alejandra Alonso en el lugar, finalmente la testigo dejó a disposición de la Justicia esa información.



Según trascendió, se trata de un número de Buenos Aires y ahora los peritos deberán rastrear el recorrido de esa línea, si es que aún está en funcionamiento, o dónde tuvo su última conexión en caso de que ya haya sido descartada. "Va a servir para determinar dónde ha estado este último mes en que se ha mantenido prófuga", adelantaron.





Acusan a la Iglesia



Una vez terminada la presentación, los abogados de Xumek -querellantes en la causa- salieron con los tapones de punta contra la Iglesia, a la que acusan de amparar a los detenidos y ocultar información.



"La monja Asunción Martínez manifestó que tienen la obligación de reportarse a una persona de la congregación en Buenos Aires, así como también tienen que hacerlo con todas sus acciones. Esto da la pauta que la congregación, dependiente de la Iglesia Católica, sabe dónde está o ha estado Kumiko pero no está brindando esa información", sintetizó el abogado Juan Dantiacq.



La monja que declaró ayer está viviendo en Formosa, aunque viajó a Mendoza especialmente a prestar declaración ante el fiscal Gustavo Stroppiana.



El propio Varela Álvarez presentó hace unos días un recurso de "mantenimiento de libertad" con la idea de garantizar que Kumiko no quedará detenida si se presenta espontáneamente. Sin embargo, esto no fue aceptado por Stroppiana.



A la declaración de esta monja se sumará también la de Dante Simón, uno de los enviados de la Santa Sede para realizar la investigación canónica de los episodios que salieron a la luz en noviembre del año pasado. Si bien en un principio estaba fijada para el 2 de mayo, Simón argumentó que recién a partir del domingo 14 volverá a Mendoza -vive en Córdoba-, por lo que su citación a declarar fue reprogramada para el lunes 15 de mayo (ya fue notificada).



Por la causa se encuentran imputados y detenidos 2 curas (Nicola Corradi y Horacio Corbacho) y 3 administrativos del instituto (Jorge Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez).



Los Andes.