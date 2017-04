Hallazgo del cuerpo de Araceli: "El perro entró y se fue al fondo de la casa"

Policiales Confirmaron que el cuerpo encontrado es el de Araceli Fulles

Las claves

La división K9 de la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta participó de forma activa en la búsqueda de la joven Araceli Fulles hasta que finalmente en un rastrillaje con perros localizó sus restos en la casa donde reside el principal sospechoso del crimen, por el momento prófugo, Darío Gastón Badaracco., relató Gómez Peña. El animal se sentó y miró a su guía para indicarle que en ese lugar había encontrado algo.La casa donde apareció el cuerpo, situada en Alfonsina Storni 4477, es de la madre del principal acusado, Darío Badaracco, quien está prófugo. La fiscalía de San Martín ordenó su detención, pero no pudo dar con él. La Policía sabía que era el último hombre que la vio con vida e incluso que habían tenido sexo horas antes de la desaparición."La fiscal le tomó una declaración y lo mandó a la casa a tomar mate y acá están las consecuencias", se quejó ayer Ricardo Fulles, el papá de Araceli.La vivienda ya había sido revisada por la policía hace pocos días, pero sin resultados. Ayer, los perros y sus guías recorrían la plaza situada en la esquina de Alfonsina Storni y 9 de Julio, donde Araceli acostumbraba reunirse con amigos. Alertados por su olfato, salieron corriendo. Esos canes, entrenados para buscar cuerpos, se detuvieron frente a una casa a media cuadra y marcaron el lugar. No era una vivienda cualquiera: allí vivía Badaracco, un hombre con antecedentes penales.Fuentes de la investigación indicaron al diarioque no se descartaba que el cuerpo hubiese estado oculto en otra vivienda de la zona y después haya sido llevado a la casa de Badaracco. Esa presunción se funda en que la pierna encontrada no presentaba señales de haber sufrido la descomposición producto del paso del tiempo en un ambiente natural.Anoche, mientras los forenses intentaban determinar la identidad del cuerpo, el papá de Araceli habló con la prensa. En poco menos de tres minutos de declaraciones al canal TN, Ricardo Fulles brindó el dato más llamativo, desconocido hasta el momento: el hermano de uno de los sospechosos detenidos, posibles cómplices del prófugo, es policía.Pero no sólo es un agente policial. Además, trabaja en la comisaría 5ta. de Billinghurst, donde fue realizada la denuncia de la desaparición de Aracelli. "En todo momento sabían, el policía estaba en conocimiento de causa", expresó Fulles.