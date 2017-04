Acordaron penas de 8 y 9 años de prisión los juzgados por asalto a joyería

En un juicio abreviado realizado en Colón ante la jueza de Garantías, Dra. Natalia Céspedes, los acusados por el asalto a la joyería en esa localidad, acordaron en juicio abreviado la pena de 8 años y 6 meses de prisión para Ariel Jonathan Luna; 8 años y 10 meses de prisión para Christian Lisandro Munini; y 9 años de prisión para Cristian Gabriel Arroyo.Los tres cumplirán sus respectivas condenas en la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú.Según se indicó, Arroyo y Luna fueron declarados reincidentes por delitos anteriores y en este juicio se pudo llevar a cabo en Colón, dado que la pena es inferior a los 10 años, caso contrario el juicio tendría que haberse desarrollado en la Cámara de Concepción del Uruguay.Luna de 23 años es oriundo de la localidad bonaerense de Villa Celina; Munini de 31 esta domiciliado en Villa Celina, La Matanza; y Arroyo tiene también 31 años de edad y es de Florencio Varela.Los tres fueron representados legalmente por el defensor particular, Dr. Adrián Cabrera de Concepción del Uruguay. Y la investigación estuvo a cargo del fiscal Alejandro M. Perroud.El asalto a la Joyería Suiza Design, de Colón, ocurrió el 28 de diciembre de 2016 y derivó en una larga y violenta persecución que terminó cerca de Aldea San Antonio.Los hechos que le fueran endilgados a los tres individuos detenidos, fueron el robo agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de la Joyería Suiza Design; encubrimiento por receptación sospechosa (se movilizaban en un vehículo que había sido robado en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires el 4 de diciembre); resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado, por la persecución que tuvo lugar en la huida, desde el puesto caminero de Bella Vista hasta que abandonaron el vehículo, en cercanías de Aldea San Antonio (Gualeguaychú); así como en el caso de Munini la tentativa de hurto de un vehículo, al día siguiente del robo a la joyería, que quedó empantanado por el estado de los caminos; sumándose a Luna la portación de arma de fuego al momento de ser aprehendido en una garita de colectivos en intersección de Ruta Provincial Nº 20 y acceso a Aldea San Antonio, Dpto. Gualeguaychú).Estos individuos el 28 de diciembre a las 20:30 hs. aproximadamente, ingresaron a la joyería y relojería de en calle 12 de Abril N° 27 de Colón. Armados con pistolas amenazaron al propietario Cristian Javier Martínez y a clientes ocasionales, para luego romper los vidrios de exhibidores apoderándose de casi un centenar relojes pulsera de distintas marcas, 3 gargantillas de oro, una de estas con un dije del Árbol de la Vida, un paño de color azul completo de pulseras, 3 bandejas de anillos, dijes sueltos, todos estos elementos de oro, y otros elementos de valor, efectos que colocaron en bolsos o mochilas.Con el botín escaparon en un vehículo marca Peugeot 308 blanco, dominio AA722YG (vehículo que fuera robado en Buenos Aires) que los esperaba estacionado frente al comercio, y que era conducido por una cuarta persona aún no identificada, al cual abandonaron en un terreno baldío de calle Vieytes, para continuar su fuga abordando un Citroën Picasso de color oscuro, del cual Munini estaba autorizado a conducir.Así salieron de la ciudad, comenzando una persecución rumbo al sur por la Autovía Artigas, produciéndose intercambio de disparos con efectivos policiales de los móviles, pasando por Bella Vista y el Peaje de Colonia Elía, donde arrancaron una de las barreras, para luego llegar al cruce con ruta 20 donde estaba preparada la Gendarmería y seguir su fuga rumbo a Aldea San Antonio, para luego abandonar el rodado, descartándose de una pistola 9 mm y un revólver 357 (con 6 vainas servidas), y un morral con parte de los relojes robados y seguir a pie, intentando escapar por los campos sembrados de maíz, siendo detenidos al día siguiente, primero Arroyo (seguía armado) y Luna en una parada de colectivos en ruta 20 y acceso a la localidad de San Antonio, siendo Munini el último en caer detenido, tras robar un tercer vehículo aunque no llegó muy lejos, encontrándose en su poder una mochila con parte de los relojes y joyas robadas.Los tres sujetos mencionados fueron acusados y quedaron alojados a disposición de la causa, confirmándose que hay un cuarto individuo detenido en Buenos Aires, del cual se investiga su posible participación en oportunidad del atraco, la que aún no está finalizada.