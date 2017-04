Se fugaron nueve presos de una comisaría de Rosario

La fuga de presos de una comisaría de Rosario sigue envuelta en un manto de sospecha. A las irregularidades ya conocidas, como la superpoblación del lugar -había 40 detenidos y la capacidad era de 25-, el no funcionamiento de las cámaras de seguridad y las denuncias que pesaban sobre el comisario a cargo, se sumó ahora la aclaración que los evadidos fueron nueve y no diez, como se informó en un primer momento. La confusión, según explicaron en la fiscalía, se dio porque un preso que figuraba en la lista estaba alojado en otro módulo.



La evasión de los presos ocurrió durante la madrugada del miércoles en la Comisaría 5°, en Italia al 2000. Los detenidos limaron unos barrotes y escaparon por los techos.



El Ministerio de Seguridad de Santa Fe pasó a disponibilidad al comisario Luciano Quintana, quien estaba siendo investigado por el desmanejo de fondos para el combustible de los patrulleros, y a los cuatro agentes que estaban de guardia en ese momento.



La información oficial indicaba que eran diez los fugados, de los cuales uno había sido recapturado. Pero en las últimas horas, la fiscal Karina Bartocci, a cargo de la investigación, explicó que en verdad se escaparon nueve presos. ¿La explicación? José Luis Vargas, que figuraba en la nómina, estaba en otro módulo al momento del escape.



La funcionaria detalló también que se libró la captura internacional para las ocho fugados. Tienen causas por hechos como homicidio culposo, tentativa de homicidio, robo calificado y amenazas.



"Había una ventana rota en la parte del nuevo penal, luego rompieron el cerco perimetral y se escaparon hacia un garage lindero, con paredes bajas y de propiedad privada, cuando no había nadie. Hace unas semanas que las cuatro cámaras no funcionaban, y ya se había solicitado el arreglo", explicó la fiscal sobre una de las irregularidades que facilitaron la fuga.



Sobre la sobrepoblación de la comisaría, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro explicó que se deba por la cantidad de detenciones que se hacen "semana a semana". "Vamos a llevar adelante una profunda investigación para determinar que pasó", confió. La del miércoles fue la séptima fuga en Rosario en los últimos dos años.