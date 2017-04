El novio de la argentina asesinada en Playa del Carmen fue liberado

El novio de la joven argentina asesinada en la localidad turística Playa del Carmen de México, un argentino que había sido arrestado tras reportar el crimen, fue liberado este miércoles, mientras la madre de la víctima mortal consideró posible que la hayan matado "uno o dos mexicanos".



El cuerpo de Cintia Vanesa González, de 29 años, fue hallado el martes por su novio, Francisco Cavalli, de 21 años, adentro de una caja de cartón, en posición fetal y con signos de haber sido golpeada en la cabeza, en la vivienda que compartían.



La madre de la joven, que se identificó como Polinaria, dijo en declaraciones a la prensa que su hija "está muerta en México, estaba con el novio y la encontraron muerta, no sabemos qué hacer".



"Estoy totalmente perdida, era mi única hija, soy madre soltera", expresó la mujer, y manifestó, llorando, que era "una chica hermosa, muy trabajadora, que tenía mucho futuro por delante".



La mujer afirmó que la joven "estaba con el novio, él no la mató" y pidió "justicia. Quiero el cuerpo de mi hija, que me lo traigan si pueden".



"Yo estoy segura que no la mató y que sabe quién fue, pero si está encerrado no va a poder decir nada", advirtió la mujer antes de la liberación del novio de su hija.



La madre de la víctima mortal manifestó que "ella se fue a México, fue a buscar su lugar y encontró la muerte".



La pareja se había conocido en Perú y desde hace un año compartía una vivienda en Playa del Carmen, donde la joven, oriunda del barrio porteño de Flores, trabajaba en un hotel donde hacía animación y cuidaba niños.



Una prima, Carmen Benítez, y una amiga de la joven, también descartaron ayer que el autor del crimen haya sido el novio, y manifestaron en C5N que pudo haber sido un hombre de nacionalidad mexicana que estaba hospedado en la vivienda de la pareja, cuyo paradero se desconoce.



Benítez afirmó, en ese sentido, que el hombre "se iba a quedar dos días", y dijo: "No aparece. Les robó plata y los documentos. Sospechamos que fue este chico mexicano".



Vecinos de la pareja, en tanto, expresaron haber visto salir de la vivienda a dos hombres "con aspecto de cholos".