Secuestro de más de un centenar de teléfonos celulares en situación irregular

Las tareas investigativas iniciadas por parte de personal de la División de Delitos Complejos y la División Anti Secuestros pertenecientes a la Dirección Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Robos y Hurtos de la Dirección Investigaciones.



En el marco de la investigación, se realizaron cinco allanamientos en comercios y en una vivienda de Paraná, dedicados a la reparación y comercialización de telefonía celular. En esos lugares, presumiblemente, podrían realizarse las comúnmente llamadas acciones de desbloqueo o liberación de estos equipos.



La Fiscalía de atención primaria a cargo del Dr. Martín Abraham, habilitó las siguientes requisas:



- En calle Bavio de la ciudad de Paraná, en vivienda ubicada en un pasillo, donde se procedió al secuestro de cuarenta y dos teléfonos celulares en situación irregular, doce tablets, tres computadoras notebook, dos computadoras netbook.

- En calle 25 de mayo de Paraná, en un comercio en el que se procedió al secuestro de diez teléfonos celulares en situación irregular, un disco portátil, cinco box de modificación (liberación) con sus respectivos cables, un pendrive y tres equipos CPU.

- En calle 9 de Julio de la ciudad de Paraná, comercio donde se procedió al secuestro de treinta y seis teléfonos celulares en situación irregular, cinco computadoras notebook, dos equipos CPU, cuatro box de modificación (liberación) con sus respectivos cables.

- En calle Santos Domínguez de la ciudad de Paraná, comercio en el cual se procedió al secuestro de siete teléfonos en situación irregular, tres computadoras notebook con sus cables, tres computadoras All in one, cuatro box de modificación (liberación) con sus respectivos cables, cables varios para modificación de celulares.

- En calle 25 de Mayo de la ciudad de Paraná, comercio en el cual se procedió al secuestro de celulares en situación irregular, 11 Box de modificación (liberación) con sus respectivos cables, 42 Pen drive, 2 Discos Rígidos, 5 CPU, 1 Notebook, 166 cables box, 19)cables USB 2 y 1 estuche con 83 Cd con programas varios.



Walter Giordano, desde la División Robos y Hurtos, mencionó a Elonce TV que se llegó a estos secuestros "tras una larga investigación, que se viene haciendo en relación a hechos delictivos de robo de celulares". Al respecto, destacó que los aparatos, de ahora en más, serán sometidos "a un proceso que lo realizará técnicamente el área de Inteligencia Criminal".



El funcionario policial realizó un pedido a la comunidad: "Les pedimos que no compren elementos de dudosa procedencia, para combatir entre todos, el flagelo del robo, y la compra venta de teléfonos sustraídos". Elonce.com.