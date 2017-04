Empieza juicio: "Es importante que la justicia por Gisela llegue"

Está previsto que el juicio se extienda hasta fines de mayo, cuando debería resolverse la sentencia condenatoria contra los cuatro imputados Mario e Iván Saucedo y Matías Vega por "homicidio agravado por violencia de género y abuso sexual", y contra Rocío Altamirano por "encubrimiento".

Sobre el debate, se informó que habrá 54 testimoniales en total que pasarán en cada una de las audiencias. Además, se informó que se realizará la reconstrucción del hecho.



Nadia Bustos, desde una organización de Mujeres de Paraná, resaltó a Elonce TV, que es "valorable" que "se haya dado el juicio con celeridad".



"Más allá de que entendemos que la solución a los femicidios no es esta, sí es importante que la justicia por Gisela llegue", aseveró.

Al respecto dijo que "deja muchas preguntas el hecho, la investigación llevó muchos días. Supuestamente este lugar donde Gisela apareció, ya había sido rastrillado: Ella apareció ahí y de la peor manera".



A su vez, Bustos consideró que "debemos conocer de qué manera las fuerzas de búsqueda actúan ante estos casos. Creemos que tiene que haber un control social sobre las búsquedas, control del que las organizaciones de mujeres tenemos que participar".



Registro de violadores



La integrante de la organización de mujeres en Paraná, aseveró que "no soluciona" la problemática.



"Si queremos realmente estar tratando la violencia de género, los legisladores tendrían que estar tratando una ley de emergencia en violencia de género, que permita atender la cuestión previa a estas situaciones, además que los legisladores tengan injerencia con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, que existe a nivel nacional y provincial, y que en las escuelas no se está aplicando", entendió.



Asimismo, creen que es necesario "discutir un nuevo modelo judicial. El actual es patriarcal y machista. Debería impulsarse los juicios por jurado". Elonce.com