Absolvieron a mujer que confesó que mató y descuartizó a quien era su pareja

"Absolver a la señora Karina Lidia Signoretta del hecho único acusado y calificado como homicidio agravado y disponer el cese de las restricciones impuestas provisionalmente".De esta manera, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje dio por concluido el extenso juicio que tenía como única acusada a Signoretta, quien había confesado haber matado y descuartizado a quien era su pareja, Rubén "Ruly" Cuello, en un crimen que ocurrió en la localidad cordobesa de Bialet Massé en marzo de 2011.La Cámara integrada por Ángel Andreu, Nancy Ruth Menehem y Rogelio Mar ArchillaY agregó que el próximo 10 de mayo, a las 12, dará a conocer los fundamentos de un fallo que generó sorpresa tras un largo proceso que comenzó hace seis meses.La causa se remonta a marzo de 2011, cuando un hermano de Cuello denunció su desaparición en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, por entonces a cargo de María Alejandra Hillman, hoy fiscal General Adjunta de la Provincia de Córdoba.Fue el comienzo de una investigación que aún hoy no arrojó resultados, en relación con el hallazgo del cadáver del hombre.Sin embargo, de manera sorpresiva, cinco meses después de aquella denuncia, en agosto de 2011, se presentó en la sede judicial su pareja Karina Lidia Signoretta, con la que habitaba una pequeña vivienda con corrales en la zona rural de Biatet Massé, donde tenían como medio de vida el faenamiento de animales de granja, como cerdos y corderos, para su venta.La mujer, con asistencia de un abogado, confesó en aquel momento el homicidio de Cuello.Según la versión que brindó Signoretta, el 12 de marzo de 2011, ellaLa mujer especificó queAnte semejante relato, Signoretta fue imputada de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego " y alojada en la Cárcel de Bouwer. Días después, desde el penal informaron a la Justicia que la mujer estaba embarazada.Ella nunca quiso decir quién era el padre del bebé que esperaba, lo que abrió la hipótesis fiscal de que habría participado otra persona en el homicidio de Cuello.No obstante, las investigaciones de la fiscalía no lograron arribar a ninguna conclusión certera sobre este aspecto.Signoretta dio a luz a una niña y se le concedió la prisión domiciliaria.En todo este tiempo, la fiscalía intentó encontrar los restos de Cuello, sin éxito. En el lago San Roque se centralizó la búsqueda, con buzos tácticos, durante los primeros meses.Luego intervino Gendarmería Nacional, que con un radar rastreó los corrales de la vivienda, sin resultados.La carabina 22 se encontró en Cruz del Eje. Signoretta la había vendido y fueron positivos los peritajes de sangre encontrados en la vivienda, cotejados con familiares del hombre desaparecido.Antes de comenzar el juicio, fueron rechazadas dos presentaciones del abogado defensor de Signoretta, Francisco Lavisse, tanto por parte de la Cámara -había solicitado la suspensión del juicio a prueba, probation - como por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) -esgrimió la extinción de la causa penal.A la hora de los alegatos, tanto Lavisse como el abogado querellante Francisco Zanier reiteraron las mismas posiciones que sostuvieron a lo largo del debate.Lavisse volvió a argumentar que Cuello era alcohólico y violento con Signoretta, mientras que Zanier aseguró que no había antecedentes judiciales o policiales en ese sentido.Haydeé Gersicich, fiscal de Cámara que tuvo a su lado al fiscal de Cruz del Eje, Daniel Barrera, quien la reemplazó en varias audiencias por enfermedad, afirmó que la causa era "un reto para el Ministerio Público Fiscal y para toda la Justicia"., apuntó Gersicich.Y a renglón seguido, agregó: "Ni una persona menos. Signoretta no ha actuado en legítima defensa, sino con una gran frialdad".La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó 13 años de cárcel para la acusada.Zanier adhirió a los dichos de la fiscal de Cámara remarcando que "no hay prueba alguna de que Cuello era alcohólico o violento"."Es una farsa;", remarcó.Por último, el defensor Lavisse comparó la vida de Signoretta con el libro de José Ingenieros El hombre y sus circunstancias . Pidió la absolución, aunque también solicitó que "en caso contrario se tenga en cuenta la legítima defensa" ante la ?presunta violencia doméstica de que Signoretta habría sido ?víctima.Durante el juicio, Signoretta no pronunció palabra, a excepción de la última acordada por la ?Cámara.