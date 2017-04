Crimen de la argentina en Playa del Carmen: Cuál es la principal hipótesis

Policiales Hallaron muerta a una argentina en Playa del Carmen

A cinco cuadras de las blancas arenas mexicanas, en una propiedad de dos pisos subdivido en departamentos, vivía Cintia Vanesa González, la argentina fue hallada muerta dentro de una caja de cartón y en posición fetal., hablar de un "mexicano" que alojaban. Los vecinos dicen que vieron huir del lugar a "dos cholos" (vagos).No bien se conoció la noticia de un argentina asesinada en México y de la detención de novio de la joven, tantoel joven al que la chica había conocido en Perú y con quien convivía y trabajaba en Playa del Carmen desde hacía un año."Fran es de Mar del Plata. A él hace un par de años se le murió la mamá, se tomó un avión y se fue a recorrer. Así conoció a Vane, lo que ella contuvo a ese chico.", le dice Poly, la madre de la víctima a Crónica TV. Y agrega: "Yo estoy seguro que no la mató y que sabe quién fue, pero si está encerrado no va a poder decir nada".Las amigas de Vanesa Carmen Benítez y Victoria Vasallo coincidieron ante la prensa argentina en que"Se iba a quedar dos días. Esta persona necesitaba hospedaje en Playa de Carmen. No aparece.con aspecto de "cholos"", en alusión a dos sospechoso.El cuerpo de Vanesa fue hallado por Francisco, quien al no tener noticias de su novia fue hasta el lugar a buscarla, de acuerdo a las primeras informaciones.Al no hallarla en el interior de la vivienda, según las fuentes, Francisco salió al patio y encontró el cuerpo dentro de una caja de cartón, en posición fetal. Ante, llamó a la Policía y se lo llevaron detenido.